Influenza: Pará tem mais de 30% da meta de pessoas vacinadas

Levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), nesta terça-feira (30), acerca da vacinação contra a Influenza em 2023 no Pará indica que a meta é de 2.774.204 pessoas e foram aplicadas 934.003 doses, correspondendo a uma cobertura de 33%. A continuidade da campanha, até a noite desta terça-feira, depende de uma decisão do Ministério da Saúde (MS).

Com relação à vacinação contra a covid-19, de 19 de janeiro de 2021 até este 30 de maio de 2023, foram aplicadas no Pará 16.026.321 doses. O total de doses monovalente é de 15.600.786; o total de doses bivalente (em que só recebem pessoas com o esquema primário completo e com 4 meses após a última dose) é de 425.535 doses.

A Sespa orienta que crianças não recebem bivalente - exceto as portadoras de comorbidade. O esquema primário completo (02 doses da vacina) é de 5.541.782 pessoas. O esquema primário + dose de 1° reforço: 2.503.098 pessoas. A Sespa informa que a campanha de vacinação contra covid-19 continua completando esquemas vacinais. As campanhas de vacinação são responsabilidade dos municípios.

Em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que os shopping centers na capital paraense continuarão vacinando até esta quarta-feira (31). "Após esta data, as vacinas permanecerão nas unidades de saúde e instituições parceiras", repassa a Sesma.

Segundo a Sesma, a campanha contra a Influenza segue até o dia 31 deste mês. "Estamos aguardando comunicado oficial do Ministério da Saúde sobre prorrogação. Do início da campanha (30/03) até o momento, foram aplicadas 125.838 doses de Influenza. A cobertura é de 25,71%. A meta é de 518.180"

, comunica a Secretaria.

Com relação à covid-19, a Sesma informa que do início da campanha (01/03) até o momento, foram aplicadas 132.792 doses de Pfizer bivalente, cobertura de 34,24% e a meta é de 387.743.

Nesta terça-feira, a promotora de vendas Márcia Fernanda Leal de Souza, 35 anos, moradora do bairro Jaderlândia, compareceu ao posto de vacinação da Sesma no shopping center Bosque Grão-Pará, a fim de se vacinar. "Eu notei que não tinha muito movimento agora pela manhã e aproveitei para tomar as duas vacinas, a gripe e a tríplice viral", disse. Márcia informou que já tinha tomado a vacina contra a covid-19. "Eu me sinto mais protegida, porque a gripe está demais e aí dá medo", ressaltou.

Márcia Fernanda: vacinação em dia (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Já a administradora Aurilena Neves, 57 anos, moradora do bairro Cabanagem, foi tomar vacina contra a covid-19 e Influenza. "Agora, está tudo em dia, e é importante as pessoas se vacinarem para prevenir contra as doenças", arrematou.