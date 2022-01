Inauguração de Instituto no bairro do Jurunas terá ações sociais para a comunidade

Na semana do aniversário de Belém, o bairro do Jurunas irá ganhar um instituto voltado à comunidade. Com a proposta de levar cursos profissionalizantes à jovens e adultos do local, o Instituto Francisco De Assis será inaugurado no próximo sábado, dia 15, e terá durante toda a manhã ações sociais, entre elas, emissão de documentos, segunda via de certidões, além de orientação jurídica, corte de cabelo e designer de sobrancelhas.

Localizado na rua Honório José dos Santos, o espaço conta com salas de aula, para cursos como pilates, maquiagem, noções de acesso à web, técnicas de crochê, além treinos funcionais, aulas de ballet e muay thai.

Para o diretor geral do espaço, Anderson Palheta, o prédio que abriga o Instituto visa acolher e contribuir para o crescimento profissional de cada morador do bairro. “Queremos agregar conhecimento à vida dos jovens, proporcionar qualidade de vida, além de proporcionar a oportunidade de pessoas serem certificadas para conseguir, quem sabe, renda extra junto à família”, destaca.

INAUGURAÇÃO

O Instituto será inaugurado no dia 15 deste mês, com uma série de ações. No local, serão oferecidos emissão de documentos, como RG e CPF; carteira de trabalho digital; segunda via de certidões, como nascimento, casamento, óbito; orientação jurídica; corte de cabelo e designer de sobrancelha.

O evento, gratuito, começa às 8h e seguirá até às 12h.

CURSOS

As inscrições para os cursos oferecidos iniciam no dia 17 de janeiro e ocorrem até o dia 20, em seguida haverá triagem dos inscritos para o início das aulas que começa no dia 24 ainda deste mês.

Após a conclusão de cada curso será oferecido certificação para o inscrito.

“A expectativa é a de receber diversas inscrições e, por isso, neste primeiro momento iremos precisar fazer uma triagem na seleção para, então, criar cadastro reserva e seguirmos com o oferecimento de novas turmas e novos cursos”, completa Anderson Palheta.

FRANCISCO DE ASSIS

O Instituto Francisco de Assis (Infrans) é uma entidade filantrópica que atende crianças, jovens e adultos.

O espaço nasceu da ideia de transformar a realidade das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, oportunidade de crescimento e de colocação no mercado de trabalho.

O nome dado ao espaço faz parte de uma homenagem dada à Francisco de Assis, morador do bairro do Jurunas e que faleceu no ano de 2014. Ele era conhecido pelas várias ações sociais que praticava, principalmente junto aos moradores do bairro.

SERVIÇO

Inauguração do Instituto Francisco de Assis

Dia: 15/01/2022 às 8h

Local: Rua Honório José dos Santos, n°780