O tradicional Sermão do Encontro está sendo celebrado na manhã desta Sexta-feira Santa (18) em frente à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no bairro da Campina, em Belém. A cerimônia, que emociona os fiéis, reúne dezenas de pessoas e marca um dos momentos mais simbólicos da Semana Santa na capital paraense.

A procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores chegou pontualmente às 10h à igreja, onde se encontrou, por volta das 10h50, com a procissão do Senhor dos Passos, que partiu da Basílica de Nazaré nas primeiras horas da manhã. O encontro entre as duas imagens representa o reencontro de Maria com Jesus durante o caminho da cruz.

Imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores se encontram e emocionam fiéis em Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

O tradicional Sermão do Encontro foi proferido este ano pelo Cônego Vladian da Silva Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade. O sermão convida à reflexão sobre a dor, o amor e a entrega vividos por Cristo e sua Mãe. “Nesta manhã somos convidados a confessar Cristo. Dispostos a dar a razão da nossa esperança a quem nos pedir, convidados a contemplar as maravilhas de Deus, louvamos e maravilhamos com o santo de toda a criação visível, nosso louvor a admiração é para a Glória do Criador”, declarou.

Sermão do Encontro Thiago Gomes / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

"Há um costume muito bonito em Belém de fazer na Sexta-feira Santa de manhã a via sacra pelas ruas. As imagens percorrem as várias igrejas e chegam até aqui na Igreja das Mercês. E nós queremos meditar sobre a participação de Maria no mistério de Cristo. Ela é a Mãe e ela acompanhou Jesus e estará também aos pés da cruz. O fato dela participar do mistério de Cristo faz com que nós também meditemos. Levemos em conta o sentido de todos os encontros de Deus com as pessoas. Queremos significar deste encontro meditanto sobre Nossa Senhora, que contempla o seu filho Jesus", refletiu Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém.

A idosa Graça Serrão, de 65 anos, acompanhou toda a procissão de Nossa Senhora das Dores, e o encontro das imagens. “É uma emoção muito grande, como uma mãe que está recebendo o seu filho”, completou. Ela participa da procissão há 40 anos da procissão. “Significa a fé, e ela traz tudo o que você quiser se você tiver fé, porque ela é a mãe de Jesus. Para nós isso é tudo”, declarou. Ela espera que Maria e Jesus consigam tocar o coração das pessoas para haja perdão e amor.

“Hoje em dia está muito difícil. As pessoas não tem mais amor. Elas desprezam os seus irmãos. Isso é uma coisa muito importante para a pessoa pensar”, acredita. As imagens seguiram juntas da Igreja das Mercês até a Basílica Santuário.