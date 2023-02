Imagem Peregrina visita participantes do 'Aviva Cristo Alegria 2023', no Hangar

O segundo dia do evento "22º Aviva Cristo Alegria 2023", no Hangar, no bairro do Marco, organizado pela Comunidade Católica Cristo Alegria, da Capelania Militar Santo Expedito, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, durante o período do Carnaval, foi marcado na manhã desta segunda-feira (20) com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A mesma imagem que é conduzida pelos fiéis no Círio em outubro chegou ao local do "Aviva" às 9 horas, levada por dirigentes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e pela Guarda de Nazaré. Ela foi recebida pelo diácono Emanuel Duarte, e, em seguida, foi levada até o palco pelo subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Helton Morais, ao lado da esposa dele Danielle Morais. Ainda no dia de hoje (20), a Imagem Peregrina seguiu em visita ao "Renovai-vos", da Comunidade Maíra, no Colégio Santo Antônio.

"A visita da Imagem Peregrina aqui hoje só vem reforçar que não precisamos esperar até outubro pelo Círio; o Círio é todo dia", declarou a estudante universitária Maria Clara Monteiro, 19 anos, no "Aviva", que prosseguirá até esta terça-feira (21) e é realizado pela primeira vez no Hangar.

O símbolo da fé mariana do povo paraense foi colocado no centro do palco do evento. E, então, houve um momento de oração dos fiéis junto à imagem. "Receber a Imagem Peregrina no 'Aviva Cristo Alegria 2023' o acolhimento de Mãe, o carinho de Mãe é uma coisa maravilhosa que nos refaz, nos restabelece, nos cria esperança, nos faz mais alegres e a Imagem Peregrina vir ao nosso encontro significa que nós estamos sendo acolhidos, porque a Mãe sempre vai levar até seu filho Jesus, e começamos o segundo dia do evento com muito mais motivação e protegidos pelo manto de Nossa Mãezinha", destacou o diácono Emanuel Duarte.

No palco do evento, Imagem Perebrina simbolizando Nossa Senhora é saudada pelos fiéis (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Orações e saudação à Nossa Senhora

Um momento também emocionante no "Aviva 2023" nesta segunda-feira foi quando o diácono Emanuel relatou que a jornalista Thaís Belém, do Grupo Liberal, estava com um tumor no cérebro, ela que faz parte da Comunidade Cristo Alegria, e, então, foi feita uma corrente de oração, e domingo (19), após a cirurgia dela na sexta-feira (17), ela teve alta da UTI. "O que para nós já é um milagre, ela já está em um apartamento, e hoje (20), na hora da visita da Imagem Peregrina, a Thaís apareceu numa ligação de vídeo, acenando, sorrindo, vendo, participando, então é a intercessão de Nossa Senhora", destacou.

Imagem Peregrina visita a programa do Cristo Alegria, no Hangar Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal

Na reunião dos participantes do "Aviva 2023", jovens e adultos ratificaram a colocação do papa Francisco, quando destacou que para se saber quem é Maria pode-se perguntar aos teólogos, mas quem quisar saber como amar Maria, pode perguntar aos devotos. Isso porque a presença da Imagem Peregrina foi saudada com gritos de "Viva!", aplaudos, hinos entoados, músicas sacras e muitas orações por cerca de uma hora da visita no Hangar.

"Poder conduzir a Imagem Peregrina aqui foi uma honra, uma experiência única que só nos une no amor à Nossa Senhora", afirmou o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Helton Morais. Quem esteve com a imagem no Hangar, pela Diretoria da Festa, foram os dirigentes Flávio Américo, João Paulo Mendes Neto e o casal Michel e Carla Sena.