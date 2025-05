Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita paróquias de Belém neste final de semana

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai visitar, neste fim de semana, as paróquias da região episcopal de Santana, em Belém. A agenda de visitas faz parte do cronograma oficial do Círio 2025 e contempla comunidades dos bairros Jurunas, Cidade Velha, Campina, Condor e Umarizal.

No sábado, 3 de maio, a peregrinação começa às 8h, com missa na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ao longo do dia, a imagem passará por diversas paróquias, entre elas Nossa Senhora da Conceição, Santana da Campina, São Miguel Arcanjo, Sagrado Coração de Jesus, São José, Santa Teresinha e capelas vinculadas ao Colégio Santo Antônio e à comunidade Nossa Senhora de Lourdes.

Já no domingo, 4 de maio, a programação inicia às 7h, na paróquia da Santíssima Trindade, e segue durante todo o dia com visitas ao Rosário, Santa Luzia, Santuário São Judas Tadeu, Igreja das Mercês, Capela de Santo Antônio e encerramento às 18h30, no Centrão.

A região episcopal de Santana é composta por 13 paróquias e tem como vigário o padre Rafael Brito, do Santuário de São Judas Tadeu. As visitas da Imagem Peregrina a diferentes regiões episcopais começaram em 2022 e têm o objetivo de fortalecer a devoção mariana ao longo do ano.

Em 2024, foram realizadas mais de 650 visitas, abrangendo todo o estado do Pará, além de outras regiões do Brasil e até do exterior, como Miami, nos Estados Unidos. Para 2025, a Diretoria da Festa de Nazaré já iniciou as peregrinações desde os primeiros dias do ano, priorizando paróquias, instituições sociais e empresas parceiras da festividade.

Programação

Data : DE MAIO DE 2025 (SÁBADO)

08h – Igreja do Carmo

9h45 às 10h – Deslocamento

10h – Paróquia NS da Conceição

1h45 às 12h – Deslocamento

12h – Paróquia de Santana

13h45 às 14h – Deslocamento

14h – Capela Sto. Antônio (Comunidades Maíra e Beneditinos)

14h45 às 15h – Deslocamento

15h – Capela de NS de Lourdes

15h45 às 16h – Deslocamento

16h – Paróquia São Miguel Arcanjo

17h15 às 17h30 – Deslocamento

17h30 – Paróquia do Sagrado Coração de Jesus

18h15 às 18h30 – Deslocamento

18h30 – Círculo Operário/ Cantinho da Misericórdia

18h45 às 19h – Deslocamento

19h – Paróquia de São José

20h45 às 21h – Deslocamento

21h – Paróquia Sta. Teresinha

Data:04 DE MAIO DE 2025 (DOMINGO)

07h – Paróquia da Santíssima Trindade

08h45 às 09h – Deslocamento

09h – Igreja NS do Rosário

09h45 às 10h – Deslocamento

10h – Paróquia de Santa Luzia

14h15 às 14h30 – Deslocamento

14h30 – Santuário São Judas Tadeu

15h45 às 16h – Deslocamento

16h – Igreja das Mercês

17h15 às 17h30 – Deslocamento

17h30 – Capela de Sto. Antônio

18h15 às 18h30 – Deslocamento

18h30 – Centrão

20h15 às 20h30 – Deslocamento

20h30 – Basílica de Nazaré



Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:



24 e 25 de maio – 3ª visita – Região de São João Batista



14 e 15 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus



30 e 31 de agosto – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo



02 e 03 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó



04 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus



29 e 30 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz

Locais: Paróquias e capelas nos bairros Jurunas, Cidade Velha, Campina, Condor e Umarizal

Encerramento: Dia 4, às 18h30, no Centrão