Iluminação pública: 90 mil lâmpadas de LED devem ser instaladas em Belém até junho, garante Seurb

Belém pretende modernizar totalmente o sistema de iluminação pública em toda a capital com a implantação de 90 mil pontos de lâmpadas de LED até o final de junho deste ano. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, em entrevista exclusiva à Redação Integrada de O Liberal. Ainda segundo o titular da pasta, a cidade já conta com 60 mil pontos de novas luminárias instalados em diversos bairros - representando mais de 60% do parque de iluminação contemplado.

A ampliação do serviço – que iniciou em março de 2023, segundo o gestor da pasta – na capital paraense é realizada a partir de um contrato firmado entre a gestão municipal e a concessionária de energia Luz de Belém, vencedora do processo de concessão administrativa, via Parceria Público Privada (PPP). De acordo com o secretário de urbanismo, a modernização do sistema de iluminação é realizada por fases, denominadas “marcos”. No total, são quatro marcos para cada etapa do serviço, que corresponde a 25% do parque de iluminação pública de Belém, segundo Deivison.

“Temos aproximadamente 23 mil pontos por marco. Com toda essa programação, hoje, a gente atinge mais de 60 mil pontos instalados em LED e modernizados em Belém, de um cadastro de mais de 90 mil pontos, mais de 60% cumprindo o contrato. O prazo para o consórcio instalar os 100% de iluminação [modernizada] é janeiro de 2025. Mas, com certeza, no nosso ritmo, vamos encerrar ainda neste primeiro semestre, até junho, mais de 90 mil pontos cadastrados”, adianta o titular da Seurb.

Deivison detalha, também, como está o atual panorama das ações de instalação de LED em toda a cidade: “Por exemplo, os maiores bairros são o Tapanã, com mais de 5 mil pontos, já chegamos a 90% de todo Parque do bairro já em LED; o Guamá são aproximadamente 4 mil pontos, mas a gente se aproxima de 3.100 pontos instalados. Ou seja, todos os bairros têm uma porcentagem e, hoje, todos os bairros já estão acima de 50%”, afirma Deivison.

secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves (Ivan Duarte / O Liberal)

Melhorias

Além de promover qualidade de vida e segurança à população, o secretário de Urbanismo enfatiza que outro benefício da iluminação pública totalmente substituída por LED é a economia. E ainda, maior vida útil. “Após a eficientização do parque e 100% moderno, teremos uma economia na conta de luz do município que se paga para a concessionária de quase 50%. Hoje, a prefeitura paga aproximadamente R$ 5 milhões ao mês. Com essa economia, vamos pagar de R$ 2,5 milhões para R$ 2 milhões e oitocentos”, relata.

Telegestão

O secretário aponta, ainda, que uma das novidades na iluminação pública é o sistema de telegestão das luminárias de LED instaladas. Ou seja, as equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) poderão ter acesso ao sistema 24 horas por dia, o Centro de Controle e Operação (CCO), que acompanha de forma remota e em tempo real a situação das luminárias instaladas na cidade. Assim, é possível identificar falhas nas luminárias, viabilizando soluções mais rápidas pelo órgão.

“Nós teremos um controle de tal forma que conseguiremos verificar qualquer tipo de avaria, qualquer tipo de chamado pelo sistema: por exemplo, uma luz que não apagou da noite para o dia. O CCO vai acusar essa luminária acesa e teremos como mandar uma equipe imediatamente para verificar o que aconteceu ou desligar pelo sistema, fazer a verificação remota”, detalha o secretário. Ele pondera, também, que o sistema também será capaz de diminuir o brilho das luminárias nas vias, a partir do momento que os trechos estiverem com pouco tráfego de pedestres, como uma forma de economicidade.

Entre as vias que já receberam a modernização e receberam as novas LEDs estão: a avenida Almirante Barroso, avenida Arthur Bernardes e a avenida Pedro Álvares Cabral. Já com relação às áreas que mais demandaram iluminação pública, o secretário explica que foram os bairros do Tapanã, Jurunas, Guamá, além dos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci. “O LED apareceu como uma novidade. Então, quando nós implantamos nas primeiras vias, ninguém mais queria ficar no vapor metálico”, frisa Deivison.

População aprova nova iluminação

Nas ruas da capital, a população elogia as melhorias proporcionadas pela instalação das novas luminárias. Um dos pontos beneficiados foi a avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Umarizal. Para quem sempre trafega pelo local, como é o caso da cuidadora de idosos Ana Paula Serpa, a área ficou ainda mais segura depois da modernização da iluminação. Para ela, que todos os dias precisa aguardar o ônibus em uma parada de ônibus da região durante à noite, o serviço só veio para melhorar o dia a dia.

“É uma forma muito boa de nos sentirmos seguros. Desde o tempo em que eu comecei a trabalhar na área [da Pedro Álvares Cabral], que a gente chega aqui e era muito perigoso, porque a gente ficava à mercê desse pessoal que fica andando na rua. Tinha muito assalto aqui. Agora, com a iluminação, eu acho que fica bem melhor. Inclusive, várias eu fiquei até na frente dos prédios esperando meu ônibus passar. As pessoas não gostavam de ficar na parada e na escuridão”, elogia Ana Paula.

Toda a extensão da avenida Almirante Barroso também já conta com a iluminação substituída com LED. Em um perímetro da via, no bairro do Marco, que tem grande movimentação, o serviço só melhorou o tráfego no dia a dia da população, segundo os relatos. Para o auxiliar de expedição Fabrício Moraes, mais iluminação nas ruas é sinônimo de mais segurança. “Se colocarem [mais lâmpadas] nas ruas mais escuras, trocarem, melhorarem, com certeza vai ser muito bom para a população”, relata Fabrício.

Quem precisa passar todos os dias pela avenida Almirante Barroso e já percebeu a melhoria foi a pedagoga Jade Ribeiro. Ela reforça a importância de levar ainda mais iluminação aos mais diversos bairros da cidade que ainda necessitam do serviço: “Eu acho que deveria ter mais iluminação. Querendo ou não, se a gente passar por aqui e não ver quem está ‘bequinhos’, como a gente pode se prevenir? Então, é algo muito importante para toda a sociedade”, declara Jade.