Ilha do Marajó é o destino mais procurado de passageiros no Terminal Hidroviário de Belém

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, entre os dias 18 e 21 de abril, o Terminal Hidroviário de Belém (THB) deve receber cerca de 7 mil passageiros, segundo previsão da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH).

O fluxo inclui embarques e desembarques, com destaque para os destinos do arquipélago do Marajó, especialmente os portos de Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará, que figuram entre os mais procurados nesta época do ano, tanto por turistas quanto por moradores em trânsito.

A CPH reforça a importância de os passageiros chegarem com antecedência e consultarem os horários atualizados das viagens, especialmente nos dias de maior movimento, como quinta (18) e domingo (21).

Destinos mais procurados na Ilha do Marajó

Ponta de Pedras Soure Salvaterra Camará