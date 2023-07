Igreja promove Escola Bíblica de Férias com programação aberta à comunidade em geral

Uma Escola Bíblica de Férias (EBF) é realizada na manhã da próxima segunda-feira (3), no bairro de São Brás, em Belém. A programação conta com uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos, terapeutas ocupacionais, músicos, arte-educadores, enfermeiros e educadores físicos, que comandarão a dinâmica. O evento é aberto ao público e gratuito, com limite de vagas. Inscrições na sede da Igreja Primeiro Amor, na av. José Bonifácio, nº 690.

A EBF é realizada pela Pastoral Kids da Igreja Primeiro Amor. De acordo com a doutoranda em música da Universidade Federal do Pará (UFPA), Thaynah Pinheiro, uma das coordenadoras do evento, o objetivo é reunir crianças da igreja e de comunidade do entorno, inclusive pequenos com necessidades especiais.

"É um desafio para nós, mas a vontade de oferecer algo diferenciado para estas crianças trabalharem valores, com foco no ensino bíblico e formação de caráter por meio da palavra de Deus, isso nos move", ressalta.

Durante a programação, o evento traz ainda as oficinas de músicas do projeto “Músicos do Amanhã”, já desenvolvido na igreja. Além disso, papais e mamães também poderão participar, se inscrevendo nas palestras temáticas sobre educação cristã.

"Em algumas colônias de férias, a diária por criança pode custar até R$ 100. Esses dias conosco, além de [oferecer aos pais] um fôlego no orçamento, vai principalmente ajudar ou despertar habilidades artísticas nas crianças", conclui Thaynah.

As inscrições são limitadas e gratuitas, inclusive com material didático incluso, e ocorrem presencialmente na sede da Igreja Primeiro Amor, localizada av. José Bonifácio, nº 690 - bairro de São Brás.