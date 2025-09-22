Igreja dos Capuchinhos realiza tradicional benção com desfile de animais

A tradicional benção dos animais domésticos ocorrerá no próximo domingo (28), na praça da Igreja de São Francisco de Assis Capuchinhos. O evento também terá no mesmo dia, um concurso de fantasia de gatos e cachorros com desfile. A festividade inicia na próxima quinta-feira (25) e segue até o dia 05 de outubro. Os tutores interessados em inscrever seus animais no concurso podem preencher uma ficha presente no Instagram da Paróquia São Francisco de Assis Capuchinhos e pagar uma taxa de R$ 20.

“Para nós é sempre um momento religioso bonito de ver as pessoas com tanto cuidado pelos animais, e querem que Deus os abençoem. Sempre enfeitam bem bonitinhos seus animais, os cachorros e gatos, é sempre um momento de emoção para os próprios donos. Tem que ter muito cuidado, eles sentem a aproximação deles”, garante o pároco dos Capuchinhos, Frei Luis Rota.

O concurso terá diferentes categorias. Entre os cachorros está dividido entre porte grande feminino/masculino, porte médio feminino/masculino, e porte pequeno feminino/masculino. Já os gatos terão apenas uma categoria. Serão premiados do 1º ao 3º lugar das quatro categorias, escolhidos por um júri.

De acordo com o Frei Luis Rota, a benção já ocorre há mais de 30 anos, e é sempre muito emocionante. “A benção dos animais sempre foi muito tradicional, com os animais, cachorros, gatos, pets. Antigamente era no mundo rural, em que se benzia os animais. Há 30 anos fazemos aqui na Paróquia”, relembra. A benção será realizada fora da igreja após a missa das 7h30. A expectativa é que participem do evento de 100 a 150 pessoas com seus pets.

Frei Luis conta que outros animais também podem ser levados para a benção. Já houve benção de coelhos e passarinhos. “Aparecem bichos de todo tipo, o pessoal tem muito amor por animais. Às vezes, eles estão doentes e as pessoas querem essa benção”, detalha.

Para São Francisco de Assis, todo ser vivo era uma obra de Deus. “Isso não acontece por acaso inclusive neste ano em 2025, completam os 800 anos do Cântico das Criaturas, que foi composto por São Francisco. Para ele, os seres humanos, a água, todos os animais é tudo criação de Deus, por isso ele nos convida a todos a louvar a Deus. A gente conhece a origem vida de Jesus Cristo, e também tem que respeitar a criação divina”, fala.

O frei lembra que a Bíblia fala de um tempo em que haverá a convivência pacífica entre os leões e os cabritos. “É um fato, no reino de Deus não existe guerra, competitividade, tudo em perfeito”, enfatiza.