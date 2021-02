Belém: idosa de 103 anos recebe a vacina em casa: 'Feliz'

Dona Maria de Lourdes de Carvalho Nunes, de 103 anos, acordou cedo, nesta quarta-feira (3), tomou banho, tomou café e, já “pronta”, aguardou a hora de ser vacinada. Ela foi a primeira pessoa com 85 anos ou mais a ser imunizada em casa contra a covid 19 na capital paraense.

Moradora de um conjunto residencial na avenida Augusto Montenegro, dona Maria de Lourdes estava feliz e abençoando todo mundo que se encontrava em sua casa. Por causa da pandemia, deixou de receber a visita de pessoas queridas em sua residência, o que a deixou triste. “A minha mãe não pegou covid. Ela não gripa, tem saúde muito boa. Temos muito cuidado com ela. Ela tem muitos netos e bisnetos e pessoas queridas que deixaram de vir. Ela sofreu muito com a ausência de algumas pessoas. Perdeu alguns amigos”, disse a filha dela, Maria Luíza de Carvalho Nunes.

A filha agradeceu a Deus o privilégio de sua mãe ter sido vacinada. Também elogiou a ação da Prefeitura de Belém e se disse feliz pelo papel da imprensa em divulgar a importância da vacina e combater as fakes news e o negacionismo. “A vacina traz esperança para o combate a esse mal que se alastrou mundialmente”, afirmou.

Confira imagens da vacinação na capital paraense

Vacinação covid-19 85+ em Belém

Dona Maria de Lourdes queria oferecer lanche a quem foi à sua casa. Mas a filha disse que era uma ação rápida. “Ela perguntou o que tinha para oferecer. Eu disse que o pessoal estava vindo muito rápido”, explicou Maria Luíza.

A vacinação de idosos a partir de 85 anos em Belém iniciou nesta quarta-feira (3), às 9h. Ao todo, 12 mil nascidos até 1936 receberão a primeira dose do imunizantes nesta segunda etapa da primeira fase do plano de imunização. O objetivo é vacinar todos até o dia 7 de feveiro.

Confira os postos de vacinação disponíveis:

► Universidade Federal do Pará - Hangarzinho (próximo ao portão 2)

► Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Pará (na João Paulo ll)Unifamaz (na Visconde de Souza Franco) Fibra (na Gentil Bittencourt)

► Aldeia Cabana (avenida Pedro Miranda, próximo a travessa Lomas Valentinas)

► Mangueirinho (na Augusto Montenegro, ao lado do Mangueirão)

► Funbosque (em Outeiro)

► UBS Maracajá e Carananduba (em Mosqueiro)

► Colégio do Carmo ou Marinha (na Cidade Velha)

► Escola Rotary (no bairro do Condor)

► Cassazum (clube localizado na Duque de Caxias entre Pirajá e Perebebuí)

Serviço: Os idosos com faixa etária acima de 85 anos podem se vacinar: basta apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, entre 9h e 18h.