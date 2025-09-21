Capa Jornal Amazônia
Ideflor-Bio planta 54 ipês amarelos e uma samaumeira para celebrar o Dia da Árvore

Além de representar a consciência ambiental, a ação integra o projeto de reestruturação do espaço físico do Ideflor-Bio

Servidores e seus familiares dão-se as mãos no início do plantio de 54 pés de ipês e uma samaumeira na sede da instituição (Foto: Vinícius Leal (Ascom/Ideflor-Bio)

O Dia da Árvore, celebrado neste domingo (21), foi vivido como uma data de pertencimento e de renovação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em Belém. Servidores e seus familiares participaram do plantio de 55 árvores nativas da Amazônia, na área da sede do Instituto, na Rua do Utinga, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A atividade que uniu conscientização ambiental, legado coletivo e emoção.

Ao todo, foram plantados 54 ipês-amarelos, conhecidos pela beleza exuberante de sua floração, e uma samaumeira, considerada a rainha da floresta amazônica. A espécie foi escolhida para representar a grandiosidade da biodiversidade e foi plantada pelo presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, ao lado de sua esposa, Lena Pinto, em um gesto de simbolismo e comprometimento com a natureza.

Nilson Pinto destacou que a data é mais que uma celebração, é uma oportunidade de reflexão e de educação ambiental. “O Dia da Árvore tem que ser celebrado e usado para chamar a atenção da população sobre a importância do plantio. A árvore não é importante apenas para nós, mas para toda a humanidade, porque ajuda a melhorar o clima do planeta. O Ideflor-Bio, que tem como missão preservar, conservar e restaurar florestas, realiza essa atividade com muito carinho e afinco”, afirmou.

 Além de representar a consciência ambiental, a ação integra o projeto de reestruturação do espaço físico do Ideflor-Bio, que agora passa a contar com um paisagismo pensado para trazer embelezamento e conforto térmico ao local. Com o crescimento das árvores, o espaço ganhará ainda mais harmonia e acolhimento para os servidores e visitantes.

Legado - O clima da atividade foi de união. Famílias inteiras se envolveram no plantio, reforçando a ideia de que cuidar da natureza é um compromisso coletivo. A gerente de Orçamentos e Finanças do Instituto, Kelly Freitas, participou acompanhada da filha Amália e do neto Igor, que celebrava seu aniversário. “É um momento compartilhado, de muita alegria. Viemos em família porque queremos deixar um legado. Quero que meu neto se lembre, para o resto da vida, de que no aniversário dele ele plantou uma árvore no Ideflor-Bio. Isso ficará marcado na história dele”, contou, emocionada.

A escolha das espécies reforçou o simbolismo da ação. A gerente de Produção e Apoio aos Arranjos Produtivos Florestais do Ideflor-Bio, Laura Dias, explicou que o ipê e a samaumeira representam a diversidade e a força da floresta amazônica. “O ipê encanta com sua floração intensa e amarela, que nos surpreende no meio da floresta. Já a samaumeira, com sua imponência, mostra a grandeza e a fortaleza da Amazônia. Elas trazem qualidade de ar, sombra e ajudam a amenizar o calor, além de fortalecer nossa identidade cultural”, detalhou.

Para muitos servidores, o momento foi também de reflexão sobre a missão institucional do Ideflor-Bio. O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, Ellivelton Carvalho, ressaltou que a data reforça a essência do órgão. “O Ideflor-Bio não poderia ficar de fora do Dia da Árvore, pois desde a sua criação tem como vocação cuidar das florestas. Hoje celebramos plantando árvores e lembrando da importância delas para a qualidade de vida, para a sustentabilidade e para a proteção das áreas públicas do Pará”, destacou.

O plantio simbólico também buscou deixar marcas para o futuro. Cada muda recebeu o cuidado e o carinho dos servidores, que a enxergaram como extensão de seu trabalho diário em defesa da natureza. “É um gesto que ultrapassa o ato de plantar, porque se transforma em legado. É a certeza de que, daqui a alguns anos, essas árvores contarão a história de quem contribuiu para o crescimento do Instituto e para a conservação da floresta”, concluiu o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

