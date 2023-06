I Arraiá da Basílica de Nazaré anima público nesta sexta-feira (30)

Em celebração aos santos juninos celebrados durante o mês de junho — Santo Antônio (13), São João Batista (24) e São Pedro (29) —, a Basílica Santuário de Nazaré realizará a primeira edição do arraial da nesta sexta-feira (30). A programação iniciará às 18h e segue até às 22h, na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. A entrada é gratuita.

A programação contará com atrações culturais, venda de comidas típicas do período e desfile de miss. O objetivo é proporcionar um momento de confraternização entre as forças vivas que atuam na paróquia de Nazaré como movimentos, pastorais, comunidades e diversos outros segmentos.

Também haverá apresentações de dança culturais e quadrilha junina, além de diversas brincadeiras. Toda a renda adquirida na venda dos alimentos será revertida para as obras de evangelização e manutenção do Santuário da Rainha da Amazônia.

Serviço

I Arraiá da Basílica de Nazaré

Data: 30/06 (sexta-feira)

Horário: das 18h às 22h

Local: Praça Santuário