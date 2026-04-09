Homem cai em bueiro aberto no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem, ainda não identificado e aparentemente embriagado, caiu dentro de um bueiro na passagem Monte Alegre, no bairro do Jurunas, em Belém. O acidente teria ocorrido na tarde da última quarta-feira (8).

A queda foi registrada por câmeras de segurança da área. As imagens mostram o momento em que o homem caminhava pela via e, em determinado ponto, se desequilibra, bate a cabeça no chão e acaba caindo de costas no bueiro, que estava sem proteção.

A situação chamou a atenção de moradores que estavam próximo ao local, que ajudaram a socorrer a vítima. Até o momento, não há informações oficiais sobre como o homem foi retirado do local, nem sobre o estado de saúde dele. "Ih caiu dentro do buraco!", diz uma pessoa próxima.

A reportagem do portal OLIBERAL.COM solicitou nota da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) sobre a situação.