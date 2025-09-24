História de pescador? 'Filhote' de aproximadamente 80 quilos é capturado em Mosqueiro

Um peixe da espécie filhote (Brachyplatystoma filamentosum) com 79 quilos foi capturado por pescadores na última segunda-feira (22), na praia do Ariramba, distrito de Mosqueiro, em Belém. O feito foi registrado em vídeo, no qual os pescadores exibem o animal e comemoram a pescaria.

As imagens se espalharam pelas redes sociais, chamando atenção pelo tamanho impressionante do peixe e atraindo curiosos ao local. “Tiramos agora do rio. Fresquinho. Setenta e nove quilos”, disse um dos pescadores, enquanto outros moradores fotografavam o animal. “A pescaria foi boa hoje”, acrescentou outro.

O filhote é considerado um dos maiores peixes de água doce da Amazônia, podendo ultrapassar os 100 quilos quando adulto. Bastante apreciado na culinária paraense, ele é presença garantida em pratos tradicionais, como assados e caldeiradas.