Hemopa conscientiza alunos de escolas públicas e privadas sobre doar sangue na Grande Belém

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) retomará um projeto educativo para alunos de escolas públicas e privadas acerca das ações do Hemopa na conscientização sobre a importância do ato solidário de doação de sangue, realizado desde 2004. O "Doador do Futuro" será novamente aberto nas escolas nesta sexta-feira (26), em um colégio particular de Ananindeua. Com o período da pandemia de Covid-19, as edições de 2020, 2021 e 2022 foram suspensas.

A titular da Gerência de Captação de Doadores (Gecad), Juciara Farias explica que o projeto é uma iniciativa importante para formar pessoas que pretendam doar sangue futuramente. “Temos um entendimento que é extremamente necessário trabalhar a educação em saúde nesse sentido de potencializar as informações de critérios básicos a respeito da doação de sangue. O projeto O Doador do Futuro é desenvolvido dentro das escolas e tem como grande objetivo trabalhar a temática da doação de sangue como um tema transversal, com crianças desde o ensino fundamental até o adolescente. Hoje, você já pode doar sangue a partir dos 16 anos”, explica Juciara.

Herman Nunes, 30 anos, tem história com o “Doador do Futuro”. Hoje ele é enfermeiro residente do Hemopa e mestre em Ciências da Saúde. Em 2005, o colégio que ele estudava participou da ação, o que naquela época, foi um ponto chave para ele a seguir com um profissional da saúde. “Quando participei do Doador do Futuro, uma semente foi plantada. Sempre tive afinidade com assuntos da área da saúde, mas depois do projeto me senti mais motivado, que é como a saúde deve ser incentivada. O Doador do Futuro motiva os jovens a conhecerem esse ramo e os conscientiza sobre a doença de sangue”, comenta o enfermeiro.