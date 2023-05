Grupo promove 'Tarde alegre' para ajudar no enfrentamento à dependência química em Belém

Na próxima terça-feira, dia 30 de maio, a Fazenda da Esperança - Nossa Senhora de Nazaré, entidade vinculada à Igreja Católica, realiza a programação “Tarde Alegre” na Casa de Plácido, em Belém. O evento, que arrecada fundos para apoio a pessoas que enfrentam dependência química, está previsto para começar às 16h. O endereço é localizado no Arraial de Nazaré, Rua da Basílica.

Durante o evento, haverá um bingo, cuja cartela está no valor de R$ 50,00 e serão sorteados prêmios para os participantes. Todo dinheiro arrecadado será revertido para obras na unidade de Mosqueiro da Fazenda da Esperança, espaço que acolhe, atualmente, 75 pessoas em tratamento contra a dependência do álcool e drogas ilícitas.

O responsável técnico operacional das unidades da Fazenda da Esperança no Pará e em Macapá, Luciano Figueiredo, conta que a iniciativa promove um trabalho sem uso de medicamentos ou prisões, pelo contrário, oferecendo assistândia a dependentes químicos com base em mudança do estilo de vida:

"Nós temos um estilo de vida reconhecido pelo Vaticano, somos uma família. Ele é baseado no tripé trabalho, convivencia e espiritualidade. Lá não tem remédio, não tem prisão e só fica quem quiser", comenta.

Para participar da Tarde Alegre, qualquer pessoa pode adquirir uma cartela diretamente no escritório da Fazenda da Esperança, situado na Cúria Metropolitana, na Avenida José Malcher, Edifício Paulo VI, 915, em Nazaré, no horário comercial. Ou pelo número (91) 9311-2006.