Grupo Liberal realiza programação alusiva ao Dia do Jornalista em Belém

Em alusão ao Dia do Jornalista, o Grupo Liberal realizou uma programação especial para os colaboradores nesta terça-feira (7/4) na sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém. Com direito a mariscada e show da Banda Xeiro Verde, os jornalistas puderam aproveitar o dia.

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, disse que a iniciativa foi pensada pela equipe de Marketing. Segundo ela, o jornalista é “o cérebro do Grupo Liberal” e essa data não poderia passar em branco. “Trouxemos comida paraense, que a turma adora, e uma música da melhor qualidade, que é o nosso brega, representado pela Banda Xeiro Verde”, contou.

“Esse é um dia de comemoração e nós sempre damos aquele carinho especial para os nossos colaboradores. Um feliz Dia do Jornalista para todos!”, acrescentou.

A imagem em destaque mostra a Banda Xeiro Verde, que animou a tarde. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Uma das músicas que Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde, apresentou foi “Tá Faltando Homem”, que fez parte da trilha sonora da novela Avenida Brasil (2012) da Rede Globo. “Viemos trazer um pouquinho do nosso brega para todos curtirem, porque sei que todos são bregueiros na redação”, brincou.

A imagem em destaque mostra o Nobre Chef, da Maré Fisco, na preparação da mariscada. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Para colocar mais sabor na comemoração, a missão ficou por conta do Nobre Chef, da Maré Fisco. “É uma honra estar de volta ao Grupo Liberal, dessa vez para preparar um arroz de camarão e polvo e outras especiarias”, contou.