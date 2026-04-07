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Grupo Liberal realiza missa de Páscoa e homenageia jornalistas

Durante a celebração, o padre destacou o simbolismo da Páscoa e a importância dos valores cristãos no exercício da profissão

O Liberal
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Grupo Liberal realiza missa de Páscoa e homenageia jornalistas. (Igor Mota | O Liberal)

Colaboradores do Grupo Liberal participaram, na manhã desta terça-feira (7), de uma missa alusiva à Páscoa. A celebração, presidida pelo padre Cláudio Pighin, ocorreu no hall da empresa, na avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O momento também foi marcado por uma homenagem aos jornalistas da casa, em razão do Dia do Jornalista, celebrado na mesma data. A programação segue nesta quarta-feira (8), com uma nova missa na sede da TV Liberal, localizada no bairro de Nazaré, também em Belém.

Durante a celebração, o padre destacou o simbolismo da Páscoa e a importância dos valores cristãos no exercício da profissão. “A celebração da Páscoa aqui no jornal O Liberal tem um sentido especial, sobretudo hoje, que é dia do jornalista. Esse Jesus ressuscitado deve sempre nortear essa profissão, porque essa adesão ao Jesus ressuscitado não é uma ideia, é uma pessoa. Portanto, isso tem que ser um trabalho de transparência, de confiança, que deve se preocupar em como ajudar melhor os outros. E, para ajudar os outros, nós temos que ser verdadeiros. Somente esse seguimento desse Jesus vivo entre nós é que podemos ser verdadeiros”, afirmou.

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, também ressaltou a importância do momento e da mensagem deixada pela celebração. “A mensagem que nós tiramos da missa de hoje é a mensagem que nós devemos tirar todos os dias da vida: que é a ressurreição de Cristo. Cristo está em nós todos os dias. Então, só temos que seguir os passos de Cristo. Fazer o bem e sempre ser grato. Nunca tratar mal as pessoas ou causar dano a quem quer que seja. Eu agradeço demais ao Grupo Liberal por ter oferecido essa missa tão linda para a gente”, disse.

Meg também deixou uma mensagem especial aos jornalistas. “Como o padre falou, é muito importante a gente sempre colocar Deus à frente antes de qualquer coisa. Agradecer a Deus, ao Pai, por tudo tem que ser prioridade. Quando a gente procura Deus, a nossa cabeça fica mais aberta, a gente consegue escrever com rapidez, com mais clareza. Que a felicidade que nós sentimos hoje nos acompanhe por todo o ano”, acrescentou.

"O Evangelho de hoje (João 20, 11-18) mostrou a importância de ter um olhar contemplativo, como o guardião do jardim, para que o ser humano não se torne seu devastador. Isso nos mostra a importância da nossa profissão em atuar com responsabilidade como servidora da população. Portanto, o jornalista tem o papel de ser uma semente a serviço da informação. Celebrar essa data em oração de agradecimento é especial, porque proporciona esse elo entre Deus e nós", comentou a jornalista Bruna Dias, do núcleo de Cultura, que participou da celebração.

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