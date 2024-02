Grupo Liberal lança nesta sexta (2) Liberal +, emissora com programação multiplataforma

Os padrões da radiodifusão no Pará serão redefinidos a partir desta sexta-feira (2), com o lançamento do mais novo produto do Grupo Liberal: a Liberal +, que traz o slogan “Você ouve e vê de onde estiver”. A nova emissora, com frequência 98,9, terá um estúdio panorâmico e tecnológico, vasta programação jornalística, e reúne conhecidos nomes do rádio paraense, que agora também terão participação em vídeo, como Jefferson Lima, Paulo Fernando (Bad Boy) e Rodolfo Souza. A Liberal + estará integrada ao YouTube e Facebook de O Liberal e ao portal OLiberal.com, em áudio e vídeo.

Com o lançamento, o grupo de comunicação diversifica seus canais de transmissão, mas também proporciona uma sinergia inédita entre diferentes formas de mídia, ampliando o alcance e a acessibilidade do seu conteúdo inovador e de alta qualidade.

Evolução na entrega de informações e entretenimento

Para o CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, a Liberal + representa uma evolução significativa na entrega de informações e entretenimento ao público. “Com uma emissora mais tecnológica e digital vamos ampliar o alcance e a qualidade do que produzimos como veículo de comunicação por meio da difusão de notícias, prestação de serviços, jornalismo e entretenimento”, diz. “E com a força das nossas redes sociais e portal a Liberal + vai oferecer uma nova experiência ao nosso público, por isso digo que não estamos lançando apenas uma rádio, mas, sim, um veículo multiplataforma”, completa.

Segundo o diretor de rádios do Grupo Liberal, Abner Luiz, embora a emissora seja originalmente de rádio, vai levar conteúdo para as plataformas digitais, a partir de um estúdio panorâmico e cheio de tecnologia.

“Conosco, o ouvinte também poderá ser telespectador e internauta, porque vamos estar no YouTube, no Facebook, no portal e nas nossas redes, produzindo conteúdo diário, com todos os assuntos que acontecem na cidade e mostrando o cotidiano. Então, a gente vai ter essa programação que pode ser acessada a qualquer momento pelo público paraense, do resto do Brasil e até de fora do país. A Liberal + vai fazer um looping com as outras mídias do Grupo, com a intenção de dar informação apurada, com a retaguarda de uma redação integrada”, declara.

Emissora terá vasta programação jornalística

A nova emissora terá vasta programação jornalística envolvendo temas de atualidades, esporte, cultura, política, economia e internacional, com repórteres na rua, entrevistas especiais, participação de comentaristas e colunistas e ainda música ao vivo. A nova grade traz grandes nomes do rádio paraense, que agora também terão participação em vídeo, como Jefferson Lima, Paulo Fernando (Bad Boy) e Rodolfo Souza.

Com experiência de 29 anos, Jefferson Lima conta que sente um “frio na barriga” - não por nervosismo, mas pela responsabilidade de assumir um novo programa em um veículo do Grupo Liberal. “Essa rádio vai ser uma ferramenta para agregar valores, levar informação com uma grande velocidade e com a tecnologia embarcada nesse estúdio. Estou muito feliz. Estão me dando uma Ferrari para pilotar”, brinca.

Jefferson diz que as expectativas são “as melhores possíveis” pela credibilidade do Grupo e pelo que o veículo apresenta nas plataformas, com jornalismo, seriedade e profissionalismo. “Lógico que o que a gente encara como desafio são coisas novas. E o programa vai ser diferente, com boas músicas, informação, hora certa, curiosidades, matérias de rua, interagindo e colocando as pessoas para falar no programa. Vai acontecer de acordo com o que estiver rolando no dia a dia e na dinâmica da cidade”.

Já o “Bad Boy”, Paulo Fernando, declara que a iniciativa é “fantástica”. “O povo do Pará, a partir desta sexta-feira, vai ter na mão um conteúdo que nós não vamos deixar a desejar em nada para ninguém. Não me refiro nem ao Brasil, mas ao mundo. Você vai estar escutando uma rádio que vai abraçar outras plataformas, como o Youtube, o Facebook, o portal OLiberal.com. Não vai ter aquela desculpa de ‘estou sem a rádio’. No seu telefone você pode acompanhar a gente”, adianta o apresentador.

Os profissionais que já estavam no Grupo e também terão programas próprios são Abner Luiz, Vanessa Araújo, Elisa Vaz, Luiz Moura, Mathaus Pauxis, Michel Anderson e Luiz Antônio. Outros novos nomes da emissora são Felipe Campos e João Wanderley. A reportagem de rua ficará a cargo de Wélida Farias e Cira Pinheiro. Mas, todos os integrantes das redações do Grupo Liberal farão participações diárias, com informações e comentários. Confira no infográfico a programação completa, hora a hora.

Muita tecnologia no estúdio da Liberal +

Para o lançamento, o Grupo Liberal criou um novo estúdio dinâmico, com pelo menos quatro cenários, incluindo uma bancada com quatro lugares, um telão para exibição de entrevistas e imagens ao vivo, uma área com poltronas para bate-papos e ainda um espaço para cantores convidados. O destaque na área de tecnologia é o vídeo wall de última geração, equipamento que utiliza quatro telas dispostas juntas, para uma experiência mais realista ao espectador.

Coordenador da equipe multimídia do Grupo Liberal, Tarso Sarraf afirma que a Liberal + é um salto à frente na comunicação paraense. “Essa iniciativa vai além de uma simples estação de rádio, é um veículo de informação que se adapta aos tempos modernos. No nosso novo estúdio, a tecnologia desempenha um papel muito importante. O videowall não apenas impressiona visualmente, mas também nos permite criar uma experiência imersiva para nosso público. Estamos combinando inovação tecnológica e conteúdo envolvente”, declara.

Público vai experimentar interatividade sem precedentes

De acordo com o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, a Liberal + vai permitir que o público experimente uma interatividade sem precedentes, com uma informação mais ampla e acessível. “Essa integração entre os veículos do Grupo Liberal não apenas fortalece a presença da marca na sociedade paraense, mas também impulsiona a inovação editorial. A combinação do profissionalismo e habilidades das equipes de jornalismo, tanto do portal, redes, jornais impressos, rádio e agora da Liberal + abre espaço para a criação de conteúdo multimídia ainda com mais credibilidade e cativante”, acredita Melo.

Para Meg Martins, produtora-executiva do projeto, o desafio foi proporcional ao tamanho do impacto que a Liberal+ irá gerar na produção de conteúdo paraense. “A Liberal + é o futuro da comunicação no nosso presente. É uma rádio, porém com plástica de TV com a notícia em tempo real. Usaremos telas Digitalway, vídeo wall, câmeras robóticas e todo um aparato sofisticado raramente usado em nossa região”, explica Meg.

Veja como vai ser a programação

A Liberal + estreia nesta sexta-feira, com programação ao vivo a partir das 6h, passando por programas informativos, música, matérias jornalísticas, esporte, cultura e muito mais.

Confira a programação da Liberal +

De segunda a sexta-feira

Manhã + Liberal, com Jefferson Lima

6h às 9h: na frequência 98,9

9h às 10h: na frequência 98,9 e plataformas digitais, com vídeo

Liberal + Esporte 1ª edição, com a equipe de esporte

10h às 11h30: na frequência 98,9 e plataformas digitais, com vídeo

Liberal Notícias, com Abner Luiz

12h às 13h30: na frequência 98,9 e plataformas digitais, com vídeo

Música

13h30 às 14h

Tarde + Liberal, com Felipe Campos e Elisa Vaz

14h às 16h: na frequência 98,9

16h às 17h: na frequência 98,9 e plataformas digitais, com vídeo

Liberal + Esporte 2ª edição, com Paulo Fernando, Rodolfo Souza e equipe de esporte

17h às 19h: na frequência 98,9 e plataformas digitais, com vídeo