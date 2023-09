Grito dos Excluídos deve movimentar 2 mil pessoas em Belém nesta quinta (7)

O 29º Grito dos Excluídos vai ocorrer, na manhã desta quinta-feira (7), em Belém. A capital será um dos cerca de 100 municípios do Brasil que vai aderir o ato, que traz como tema “Você tem fome e sede de quê?” e o lema “Vida em primeiro lugar”. O motivo desse assunto é ser uma provocação ao debate sobre o combate à fome e às violências contra o povo preto, pobre, das periferias, as mulheres, a população LGBTQIAPN+ e pessoas que moram nas ruas, assim como o respeito aos territórios quilombolas, ribeirinhos e quilombolas atingidos por grandes empreendimentos. A previsão é de que 2 mil pessoas estejam nas ruas de Belém em prol da manifestação.

Nesta quarta-feira (6), representantes dos movimentos participantes estiveram presentes na Igreja Luterana, no bairro da Pedreira, para explicar o ato. Em todo o país, estão sendo organizadas marchas e atos nas ruas, após intenso calendário de mobilizações através de encontros, formações e rodas de conversas presenciais e virtuais. Em Belém, haverá concentração na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré, a partir das 8h, com caminhada pela avenida Nazaré em direção à Praça do Operário, no bairro de São Brás.

Marciele Diniz, presidente da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Belém, explica que a ação irá cobrar políticas públicas, o fim das desigualdades, justiça social, denunciando violências estruturais, além da valorização da cultura. Segundo ela, a expectativa é de que 2 mil pessoas participem do Grito neste ano, ou seja, 500 participantes a mais do que em 2022. “Amanhã (7), estaremos nas ruas gritando por “Fome e sede de que?” e valorizando a vida. O Grito dos Excluídos não se resume a um dia, é uma mobilização que ocorre o ano todo e são mais de 100 municípios que vão estar indo à rua também gritando, fazendo denúncia e cobrando justiça. O Grito dos Excluídos ocorre desde 1995, então é tradição. Todo 7 de setembro estamos não só em Belém, mas como o Brasil todo”, esclareceu.

A expectativa é que as mobilizações se mantenham ao longo do ano e provoquem as mudanças estruturais que podem garantir direitos básicos de saúde, educação, habitação, alimentação, segurança, transporte e lazer. Somente em Belém, mais de 4 mil pessoas vivem a vulnerabilidade de morar nas ruas, situação extrema que muitas vezes foi causada pelo desemprego.

Jane Cabral, integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirma que, os povos que estarão no evento, não são minoria, mas pelo contrário. “Somos maioria quando estamos organizados e juntos. O Grito dos Excluídos para nós é isso, o povo organizado e indo às ruas dizer do quem tem fome e dizer do que tem sede. Temos fome de comida, sede de água, realmente, potável, porque com o agronegócio, tudo tem se tornado envenenado. Estamos gritando por educação, por saúde, por emprego digno, por arte de qualidade que nos faça refletir quem nós somos e que nós somos na Amazônia”, contou ela.

Nos últimos anos, segundo o Ministério Público Federal, cerca de 20 mil homens invadiram as terras indígenas a serviço do garimpo ilegal. Em dezembro de 2022, a área atingida pelo garimpo ilegal chegava a 5 mil hectares, o que representa um aumento de 300% em relação ao final de 2018.

Serviço

29º Grito dos Excluídos: nesta quinta-feira (7)

Horário: 8h

Início: Praça Santuário, bairro Nazaré

Término: Praça do Operário, em São Brás.