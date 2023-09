Grito dos Excluídos: concentração começa na Praça Santuário, em Belém

De mãos dadas, representantes de organismos de igrejas, pastorais e movimentos sociais começaram a concentração do 29º Grito dos Excluídos, na manhã desta quinta-feira (7), na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré, em Belém. Com tema “Você tem fome e sede de quê?” e o lema “Vida em primeiro lugar”, a caminhada terminará na Praça do Operário, no bairro de São Brás. A organização do ato espera 2 mil pessoas, ou seja, 500 pessoas a mais do que era aguardado no passado. A capital paraense é uma entre 100 municípios brasileiros que aderiram ao movimento neste ano.

Concentração do Gritos dos Excluídos na Praça Santuário. (Igor Mota / O Liberal)

O motivo desse assunto é ser uma provocação ao debate sobre o combate à fome e às violências contra o povo preto, pobre, das periferias, as mulheres, a população LGBTQIAPN+ e pessoas que moram nas ruas, assim como o respeito aos territórios quilombolas, ribeirinhos e quilombolas atingidos por grandes empreendimentos.

A expectativa é que as mobilizações se mantenham ao longo do ano e provoquem as mudanças estruturais que podem garantir direitos básicos de saúde, educação, habitação, alimentação, segurança, transporte e lazer (Igor Mota / O Liberal)

Nos últimos anos, segundo o Ministério Público Federal, cerca de 20 mil homens invadiram as terras indígenas a serviço do garimpo ilegal. Em dezembro de 2022, a área atingida pelo garimpo ilegal chegava a 5 mil hectares, o que representa um aumento de 300% em relação ao final de 2018.

A expectativa é que as mobilizações se mantenham ao longo do ano e provoquem as mudanças estruturais que podem garantir direitos básicos de saúde, educação, habitação, alimentação, segurança, transporte e lazer. Somente em Belém, mais de 4 mil pessoas vivem a vulnerabilidade de morar nas ruas, situação extrema que muitas vezes foi causada pelo desemprego.