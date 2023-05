Greve de ônibus: TRT-8 busca conciliação entre rodoviários e empresários

Atendendo pedido dos sindicatos de rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba, o Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região (TRT8) realizará reunião com representantes do sindicatos dos empresários de ônibus das três cidades.

A vice-presidente do TRT-8, desembargadora Ida Selene Sirotheau Corrêa Braga, solicitou, nesta segunda-feira (8), que o convite para participação fosse levado por oficiais de Justiça, em caráter de urgência, às partes, já que a reunião está marcada para ocorrer amanhã (9), às 15:00, na sede do TRT-8, no entorno da Praça Brasil, no bairro do Umarizal.

Como repassa o TRT8, devem participar os representantes dos sindicatos, assim como das Prefeituras, do Governo do Pará, do Ministério Público do Trabalho e do Departamento Intersindical de Estudos Sócioeconômicos e Estatística (Dieese/PA).

O objetivo do Tribunal Regional do Trabalho é que a conversa resulte na definição de um acordo entre as partes e na suspensão do indicativo de greve dos rodoviários marcado para iniciar às 0h da próxima quarta-feira (10)