Greve de Ônibus: Setransbel oferece reajuste de 4,5%; rodoviários vão votar se aceitam ou paralisam

Após mais de três horas de audiência, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) fez uma proposta aos rodoviários: reajuste de 4,5% nos salários, no tíquete-alimentação e manutenção dos auxílios clínica e do centro de formação dos rodoviários. A proposta dos empresários é abaixo da metade do que os trabalhadores do transporte público pediam. A categoria deverá votar, ainda nesta terça-feira (9), se aceita. Caso contrário, a greve poderá ser deflagrada nesta quarta-feira (10), ainda na madrugada.

Rodoviários, empresários e representantes das prefeituras de Belém e Ananindeua e do Governo do Estado foram à audiência no Tribunal Regilnal do Trabalho da 8ª Região (TRT8), na tarde desta terça-feira (9). A desembargadora Ida Sirotheau foi quem fez a proposta de 4,5% de reajustes, ainda que o Setransbel estivesse indicando impossibilidade de conceder qualquer aumento salarial aos trabalhadores. Ao final, o sindicato patronal acabou aceitando a sugestão do TRT.

Para Huelem Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram), avaliou a proposta como negativa porque não chega à metade do que foi pedido pelos operadores do transporte público, que era 10% de aumento salarial e no tíquete-alimentação. Ainda assim, ele acredita que a proposta ainda é melhor do que ir para uma greve ou decidir judicialmente num dissídio coletivo.

"No ano passado, entramos em dissídio e ainda não tivemos nenhum retorno. Ir para a greve significa ir para mais um dissídio e ainda não ter qualquer reajuste. A decisão final será nas assembleias da categoria, mas acreditamos que os rodoviários vão aceitar a proposta. Por enquanto, acreditamos que não vai mais haver greve", disse Huelem.

As assembleias dos rodoviários serão feitas às 19h desta terça-feira. Caso a categoria opte pela greve, a Grande Belém pode amanhecer sem ônibus nesta quarta-feira (10). Porém, isso vai depender da decisão dos operadores do transporte público.