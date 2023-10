Greve de ônibus: rodoviários da Autoviária Paraense paralisam atividades em Belém hoje

Belém começou esta sexta-feira (13) com greve de ônibus. Isso porque rodoviários da empresa Autoviária Paraense paralisaram suas atividades desde a zero hora desta sexta-feira (13), suspendendo a circulação de ônibus urbanos em seis linhas que atendem usuários de Marituba, Ananindeua e Belém, na região metropolitana da capital do Pará. As reivindicações dos manifestantes abrangem o não pagamento de horas extras pela empresa; denunciam que têm de pagar peças de reposição e pneus dos veículos; têm recebido assédio moral para que, mesmo tendo defeitos em ônibus, circulem nas vias e denunciam falta de estrutura nos finais de linha para os trabalhadores

"O maior problema aqui, na empresa, é o rodoviário ter de pagar peças de reposição", enfatiza Uelem Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram). Ele espera que na reunião que os empregados e sindicalistas terão, agora, com a direção da Autoviária Paraense, na garagem na rodovia BR-316, em Marituba, possa ser feito um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Porém, se não houve sinalização de acordo por parte da empresa, os rodoviários poderão dar continuidade à paralisação das atividades.

A empresa atende usuários em seis linhas: Almir Gabriel, Júlia Seffer, Mário Couto, Marituba-Icoaraci, Marituba-Ver-o-Peso e Marituba-Pátio Belém. Os ônibus dessas linhas estão parados, de vez que nenhum veículo saiu da garagem desde a madrugada de hoje (13), segundo os rodoviários.

Luciano Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), acompanha as negociações na Autoviária Paraense. "Vamos ter uma negociação agora e, então, esperamos que as reivindicações sejam encaminhadas, atendidas" declarou.

Empresa

A empresa de transporte coletivo Autoviária Paraense, informa, em nota, que "foi surpreendida no dia de hoje, com piquete de bloqueio na porta da garagem pelo Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba - SINTRAM".

"Esclarece que não recebeu qualquer solicitação do SINTRAM que possa justificar tal atitude. Que está sempre aberta ao diálogo, visando a boa relação com seus colaboradores e que estes estão com todas as obrigações sendo cumpridas pela empresa. Portanto, nada justificaria uma paralisação", comunica a empresa.

A Autoviária Paraense destaca: "Vale ressaltar que o direito de greve determina certos requisitos, como: aviso antecipado de paralisação, motivo justificável e garantia de manutenção dos serviços realizados pela categoria".