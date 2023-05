Greve de Ônibus: rodoviários aceitam proposta e paralisação está suspensa

Após uma assembleia no Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), a categoria aprovou a proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel): 4,5% de reajuste nos salários, o tíquete-alimentação e manutenção dos auxílios clínica e do centro de formação dos rodoviários. Com isso, a paralisação que estava prevista para esta quarta-feira (10) está suspensa. O acordo foi fechado após mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8).

Durante a assembleia para analisar a proposta dos empresários, o presidente do Sintrebel, Altair Brandão, explicou que havia muito a se perder caso a categoria optasse pela greve. O acordo, na avaliação do sindicato, tinha vários compromissos feitos pelo Setransbel diante da justiça do trabalho. Logo, ainda que a proposta fosse menor do que a metade dos reajustes solicitados, era algo garantido. Os rodoviários pediam 10% de reajuste nos salários e no tíquete-alimentação.

Por nota, o Setransbel disse que "Mesmo diante das dificuldades que resultam da defasagem tarifária e da redução dos passageiros pagantes, as empresas que operam o sistema de transporte coletivo concordaram com a proposta da vice presidente do TRT da 8ª Região, de manter as atuais cláusulas sociais da categoria dos rodoviários e, também, zerar as perdas financeiras calculadas pelo INPC dos últimos 12 meses, sobre os salários, tíquete alimentação, auxílio clínica e centro de treinamento".

"O Setransbel entende que a garantia do emprego direto para cerca de 8 mil rodoviários é de extrema importância social, assim como a manutenção do serviço de transporte coletivo para milhares de pessoas todos os dias. Assim, acreditamos na aceitação das propostas pela categoria dos rodoviários, afastando a ideia de paralisação dos serviços. Continuamos aguardando o necessário e urgente apoio do poder público, concedendo subsídios e desonerações que venham permitir a melhoria dos serviços (como a renovação da frota) e a redução da tarifa para o passageiro, o que pode incentivar a maior utilização do transporte coletivo", comunicou o sindicato por nota.