Greve de Ônibus: procuradores do Estado e de Municípios sinalizam subsídios para transporte público

Procuradores do Estado do Pará e dos municípios de Belém e Ananindeua sinalizaram que há estudos para subsídios ao setor de transporte público da região metropolitana. Essa é uma demanda antiga do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), para garantir qualidade do sistema e atualização da remuneração de rodoviários.

Diferente de outras capitais, atualmente, o sistema de transporte público da Grande Belém é mantido quase que exclusivamente pela tarifa paga pelos usuários, que foi reajustada para R$ 4 no ano passado. Os empresários pediam R$ 5. O setor de transporte conta com algumas desonerações específicas, mas não há investimentos diretos em recursos.

A procuradora do Estado, Caroline Profeti, destacou que o governo não tem competência acerca das questões trabalhistas, mas destaca que há "...estudos acerca da possível desoneração de impostos ao setor, como forma de subsidiar o sistema". Os procuradores do Município de Belém, Evandro Costa e Eduardo Brito, também afirmaram que há estudos de viabilidade de ampliação de auxílios financeiros para o setor.

Na negociação salarial deste ano, entre o Setransbel e rodoviários, os empresários afirmam que não há como atender às reivindicações dos trabalhadores — reajuste de 10% dos salários, 10% do tíquete-alimentação e manutenção dos auxílios à clínica e ao centro de formação de rodoviários — devido ao "...desequilíbrio financeiro, agravado pela falta de subsídios que deveriam complementar a tarifa pública do transporte, vem prejudicando este item". Essa é uma das razões pelas quais os rodoviários podem entrar em greve a partir desta quarta-feira (10).