Greve de Ônibus: começa reunião no TRT que pode definir paralisação de rodoviários nesta quarta (10)

Começou, na tarde desta terça-feira (9), a última reunião de negociação entre rodoviários da Grande Belém e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). A audiência tem mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) e tem o objetivo de evitar a deflagração de uma greve dos trabalhadores, prevista para começar a partir da meia-noite desta quarta-feira (10), caso um acordo não seja fechado. Representantes das prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba foram convidados para acompanharem as negociações. Um representante do Governo do Estado também compareceu.

Os empresários de transporte alegam que há "...desequilíbrio financeiro, agravado pela falta de subsídios que deveriam complementar a tarifa pública do transporte, vem prejudicando este item". E por isso, o Setransbel, que representa as empresas que operam as linhas de ônibus da Grande Belém, não teria como atender às reivindicações dos rodoviários. A data-base de negociação salarial sempre é em maio. Os trabalhadores querem reajustes de 10% nos salários e no tíquete-alimentação, além da manutenção do auxílio clínica e do centro de formação.

Após a abertura dos trabalhos pelo presidente Marcos Maia, a vice-presidente do TRT8, desembargadora Ida Selene Sirotheau preside as negociações entre as partes. Participam da reunião no TRT8 o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém (Sintrebel), Altair Brandão; dirigentes do Sindicato de Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram); Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese-PA; o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, Paulo Gomes; o advogado das empresas, Mário Tostes; e outros empresários do setor.