Greve de médicos paralisa os atendimentos na UPA da Marambaia, em Belém, diz Sesma

Os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia, em Belém, estão paralisados, como confirmou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), por meio de nota, nesta sexta-feira (20). A suspensão pontual das atividades se dá por conta da greve realizada pelos médicos da unidade. Os profissionais das unidades da Marambaia, além das UPAs da Terra Firme e Jurunas, alegam atraso de salários e outros problemas relacionados ao ambiente de trabalho.

“No espaço, os médicos estão atendendo aos casos moderados e graves, de acordo com a classificação do protocolo de Manchester. A Sesma reforça que os médicos que atendem nesta unidade são contratados pela Organização Social (OS) InSaúde, que gerencia o espaço. A Secretaria está em processo de regularização dos repasses financeiros para a empresa”, afirma a nota da Sesma.

Ainda segundo a Sesma, as UPAs do Jurunas, Sacramenta, Terra Firme e Icoaraci continuam funcionando sem qualquer interrupção nos serviços. “A Sesma reforça, ainda, que a população pode se dirigir aos demais serviços "porta aberta" da rede de saúde da capital, que seguem funcionando normalmente: UPAs do Jurunas, Sacramenta, Terra Firme e Icoaraci. Além dos Prontos Socorros da 14 e do Guamá”, completa o comunicado.

Caso

Médicos que atuam em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em Belém revelam atraso de cerca de 90 dias no pagamento de salários e devem paralisar as atividades no próximo dia 21 deste mês. As informações vieram por meio de comunicado do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa). A categoria afirma que o último pagamento realizado foi no dia 13 de setembro, ainda referente ao mês de junho. Os valores deveriam ser repassados em até 45 dias após o mês de plantão desempenhado.