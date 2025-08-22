Governo do Pará entrega R$ 4,3 milhões em equipamentos para reforçar a rede de saúde de Belém

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Prefeitura de Belém, realizou nesta quinta-feira (21) a entrega de um novo conjunto de equipamentos hospitalares destinados a fortalecer a rede de saúde da capital. O investimento ultrapassa R$ 4,3 milhões e contempla desde tecnologias de ponta até itens fundamentais para o suporte diário das unidades de saúde.

A cerimônia de entrega ocorreu em Belém, com a presença da vice-governadora Hana Ghassan; da secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz; do secretário adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, Edney Pereira; do prefeito de Belém, Igor Normando, e do secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina.

Entre os equipamentos adquiridos estão arcos cirúrgicos, ultrassons, ventiladores de transporte, dermátomos, monitores multiparamétricos e incubadoras neonatais, além de camas hospitalares, berços aquecidos, cardiotocógrafos, desfibriladores, aspiradores cirúrgicos, poltronas para acompanhantes, oxímetros, mesas cirúrgicas, focos clínicos e sistemas de climatização hospitalar.

Para a vice-governadora Hana Ghassan, a iniciativa representa a forma como o Governo do Estado tem trabalhado para fortalecer de maneira integrada a saúde em todos os municípios. “Isso faz parte da estratégia do Governo que é fortalecer a saúde como um todo no nosso Estado, fortalecendo um município que faz atenção básica e, através da doação desses equipamentos, estamos fortalecendo a saúde de Belém para que possa atender mais, atender com mais qualidade e mais conforto para os pacientes. Então o Governo trabalha em parceria, trabalha em união, sabemos que a saúde é um grande desafio, por isso temos que estar unidos em prol do atendimento da nossa população”, afirmou.

“A entrega desses equipamentos representa um passo importante para garantir que a população de Belém tenha acesso a um atendimento cada vez mais moderno, seguro e humanizado. Nosso objetivo é assegurar que os serviços de saúde estejam preparados para responder com eficiência às necessidades da população”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz.

Os investimentos também ampliam a capacidade de realização de procedimentos de alta complexidade e fortalecem o diagnóstico por imagem, além de oferecer melhores condições de cuidado aos recém-nascidos e pacientes em estado crítico.

Para o prefeito de Belém, Igor Normando, a parceria entre Estado e Município garante que os recursos cheguem de forma efetiva às unidades básicas de saúde, melhorando a assistência prestada diretamente à população. “Essa parceria vai fazer com que todas as unidades básicas de saúde possam ter fortalecido o seu sistema para evitar aglomerações e principalmente as filas nos hospitais. Isso é um investimento importante na atenção primária que a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado estão fazendo juntos para melhorar a saúde da nossa cidade”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a importância da atuação conjunta das gestões estadual e municipal. “A parceria da Prefeitura com o Governo do Estado tem sido perene. A gente tem no Governo do Estado um grande parceiro da gestão e a gente entende que nada se faz sozinho. E a gente hoje está construindo com quatro mãos, garantindo com que a população possa ter o melhor de nós”, concluiu Igor Normando.

De acordo com a secretária Ivete Vaz, o compromisso da gestão estadual é permanente: “Estamos trabalhando de forma integrada com os municípios para equipar as unidades de saúde e garantir que cada investimento feito em infraestrutura se traduza em qualidade de vida para os usuários do SUS. Este é mais um exemplo da parceria bem-sucedida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém em prol da população”.

Com a modernização da rede hospitalar, o Estado reafirma sua prioridade em ampliar o acesso a serviços de saúde mais eficientes e dignos em todas as regiões do Pará.