Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Governo do Pará entrega R$ 4,3 milhões em equipamentos para reforçar a rede de saúde de Belém

Investimento inclui tecnologias de ponta e itens essenciais, fortalecendo a assistência hospitalar e garantindo mais qualidade no atendimento à população

Agência Pará

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Prefeitura de Belém, realizou nesta quinta-feira (21) a entrega de um novo conjunto de equipamentos hospitalares destinados a fortalecer a rede de saúde da capital. O investimento ultrapassa R$ 4,3 milhões e contempla desde tecnologias de ponta até itens fundamentais para o suporte diário das unidades de saúde.

A cerimônia de entrega ocorreu em Belém, com a presença da vice-governadora Hana Ghassan; da secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz; do secretário adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, Edney Pereira; do prefeito de Belém, Igor Normando, e do secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina.

Entre os equipamentos adquiridos estão arcos cirúrgicos, ultrassons, ventiladores de transporte, dermátomos, monitores multiparamétricos e incubadoras neonatais, além de camas hospitalares, berços aquecidos, cardiotocógrafos, desfibriladores, aspiradores cirúrgicos, poltronas para acompanhantes, oxímetros, mesas cirúrgicas, focos clínicos e sistemas de climatização hospitalar.

Para a vice-governadora Hana Ghassan, a iniciativa representa a forma como o Governo do Estado tem trabalhado para fortalecer de maneira integrada a saúde em todos os municípios. “Isso faz parte da estratégia do Governo que é fortalecer a saúde como um todo no nosso Estado, fortalecendo um município que faz atenção básica e, através da doação desses equipamentos, estamos fortalecendo a saúde de Belém para que possa atender mais, atender com mais qualidade e mais conforto para os pacientes. Então o Governo trabalha em parceria, trabalha em união, sabemos que a saúde é um grande desafio, por isso temos que estar unidos em prol do atendimento da nossa população”, afirmou.

“A entrega desses equipamentos representa um passo importante para garantir que a população de Belém tenha acesso a um atendimento cada vez mais moderno, seguro e humanizado. Nosso objetivo é assegurar que os serviços de saúde estejam preparados para responder com eficiência às necessidades da população”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz.

Os investimentos também ampliam a capacidade de realização de procedimentos de alta complexidade e fortalecem o diagnóstico por imagem, além de oferecer melhores condições de cuidado aos recém-nascidos e pacientes em estado crítico.

Para o prefeito de Belém, Igor Normando, a parceria entre Estado e Município garante que os recursos cheguem de forma efetiva às unidades básicas de saúde, melhorando a assistência prestada diretamente à população. “Essa parceria vai fazer com que todas as unidades básicas de saúde possam ter fortalecido o seu sistema para evitar aglomerações e principalmente as filas nos hospitais. Isso é um investimento importante na atenção primária que a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado estão fazendo juntos para melhorar a saúde da nossa cidade”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a importância da atuação conjunta das gestões estadual e municipal. “A parceria da Prefeitura com o Governo do Estado tem sido perene. A gente tem no Governo do Estado um grande parceiro da gestão e a gente entende que nada se faz sozinho. E a gente hoje está construindo com quatro mãos, garantindo com que a população possa ter o melhor de nós”, concluiu Igor Normando.

De acordo com a secretária Ivete Vaz, o compromisso da gestão estadual é permanente: “Estamos trabalhando de forma integrada com os municípios para equipar as unidades de saúde e garantir que cada investimento feito em infraestrutura se traduza em qualidade de vida para os usuários do SUS. Este é mais um exemplo da parceria bem-sucedida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém em prol da população”.

Com a modernização da rede hospitalar, o Estado reafirma sua prioridade em ampliar o acesso a serviços de saúde mais eficientes e dignos em todas as regiões do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda