Governo do Pará entrega 3,7 Km de pavimentação asfáltica no bairro do Tapanã

O governador Helder Barbalho e o secretário de obras públicas, Ruy Cabral, entregaram 3,7 quilômetros de pavimentação asfáltica no bairro do Tapanã, em Belém, neste sábado (28). Essas obras fazem parte do "Asfalto Por Todo o Pará", um programa de investimento criado pelo governo do Pará em 2019 para melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana nos 144 municípios do estado.

O evento incluiu uma caminhada do governador pelas ruas recém-pavimentadas, permitindo a verificação dos serviços e um diálogo com os moradores. Durante essa ação, o governador Helder Barbalho enfatizou o alcance do programa. “Asfalto Por Todo o Pará chega a dois mil quilômetros em ruas dos 144 municípios do estado, pavimentando, tirando o povo da lama, da poeira e hoje aqui no bairro do Tapanã, em Belém, podendo fazer com que as comunidades do Benedito Monteiro, do Canarinho, do Tocantins, possam estar sendo contempladas. E claro, é uma oportunidade também de poder olhar outras ruas que precisam ser feitas. Olhando, conversando, ouvindo e aqui nós estamos entregando ruas e já autorizando que novas obras possam acontecer para atender o maior número de pessoas e garantir o direito de ir e vir e a qualidade de vida da população”, disse o governador.

Várias serviços envolvidos em obra

As obras envolveram serviços de drenagem, pavimentação, terraplenagem, meio-fio, sarjeta, calçadas e sinalização em 3,7 quilômetros de vias, abrangendo as ruas do L, 28 de setembro, Santa Rita, Jarbas Passarinho, Muruci, Igarapé, Marciano, Benedito Monteiro e as passagens São José, Canarinho e estrada da Eccir.

Ruy Cabral, secretário de Estado de Obras Públicas (Seop), ressaltou a importância do programa "Asfalto Por Todo o Pará" ao valorizar imóveis e proporcionar bem-estar à população, garantindo o direito de ir e vir.

Os benefícios vão além da infraestrutura urbana e da segurança viária, uma vez que a obra gerou cerca de 500 empregos, impulsionando a economia local. Além disso, o governador Helder Barbalho aproveitou a ocasião para realizar uma vistoria técnica em outras ruas que podem ser incluídas no programa de investimentos do governo do Estado.

Além das melhorias na infraestrutura, o governador também destacou a importância das obras na área da saúde, incluindo a conclusão do Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, que deve proporcionar assistência de qualidade e aliviar a demanda em outras unidades de saúde na região. Helder Barbalho expressou sua expectativa de que o Pronto-Socorro esteja operacional no início do próximo ano, beneficiando a população local com atendimento de qualidade.