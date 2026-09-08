Governo do Pará e UFPA decretam luto oficial por três dias pela morte de Zélia Amador

O Governo do Pará decretou luto oficial por três dias no estado, nesta terça-feira (8), em razão do falecimento da professora Zélia Amador de Deus. No texto assinado pela governadora Hana Ghassan, o executivo estadual destacaa trajetória academica e a miltância história da professora na defesa do povo negro.

"Considerando sua significativa e fundamental contribuição na luta antirracista na Amazônia, sendo uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa); e o justo reconhecimento pelo exemplo e pela contribuição legada a todos os paraenses, o governo do Pará decreta Luto Oficial no Pará, por três dias, a contar de 8 de setembro do corrente, em homenagem à memória de ZÉLIA AMADOR DE DEUS", diz o texto do documento.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também decretou luto oficial por três dias, a partir desta terça-feira (8), por causa do falecimento da professora Zélia Amador.