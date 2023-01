Governador Helder Barbalho assume Consórcio Amazônia Legal em Brasília (DF), nesta quarta-feira (4)

Eleito por unanimidade em 19 dezembro último para a função, o governador do Pará, Helder Barbalho, será empossado, nesta quarta-feira (04), como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), em cerimônia às 11h30 na sede do próprio Consórcio, em Brasília (DF). O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, governadores e convidados participarão do evento.

O CAL é formado pelos nove estados amazônicos: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Helder Barbalho tem se destacado como governador a buscar recursos internacionais a fim de fortalecer a bioeconomia como ferramenta estratégica para preservação da Amazônia e geração de empregos e desenvolvimento sustentável na região. O governador do Pará coordenará o colegiado durante este ano e irá substituir o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), que estava na função.

Após a eleição no final de 2022, o governador Helder Barbalho externou sua satisfação. “Me sinto muito honrado e feliz por ter sido eleito, por unanimidade, pelos estados amazônicos, como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal; agradeço a todos os governadores”, disse.

Aceleração

Os nove estados repreesentados no Consórcio Amazônia Legal ocupam 59% do território brasileiro, com uma população de mais de 29,3 milhões de pessoas.

A missão do CAL é acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais. O objetivo do Consórcio é ser referência global em articulação, estratégia e governança para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, até 2030.