Gigante dos cosméticos cria espaço de bem-estar na praia do Atalaia, em Salinópolis

Ação integra a programação do Verão Amazônico e inclui experiências gratuitas para o público durante nove dias de atividades

O Verão Amazônico contará com uma série de ativações voltadas ao público que aproveita a temporada de férias em Salinópolis e no arquipélago do Marajó. A programação inclui experiências de bem-estar na praia do Atalaia e o patrocínio ao Festival Psica, realizado na vila de Joanes, reunindo iniciativas voltadas ao entretenimento e à valorização da cultura paraense.

As ações ocorrem durante o mês de julho e o início de agosto, período em que o litoral paraense registra grande movimentação de turistas e moradores. A programação busca integrar atividades de lazer com experiências voltadas ao público que frequenta os principais destinos do verão no estado.

Pelo quarto ano consecutivo, O Boticário realiza ações durante a temporada de férias no Pará. Em Salinópolis, a empresa promove uma estrutura voltada ao bem-estar dos veranistas. Já no Marajó, patrocina o Festival Psica e mantém a cantora paraense Vivi Batidão como embaixadora da campanha.

Ativação em Salinópolis reúne serviços gratuitos

Na praia do Atalaia, em Salinópolis, será montado o Boti Club de Verão, espaço que funcionará durante três fins de semana consecutivos. A estrutura contará com chuveirão, trancista, experimentação de produtos, distribuição de brindes e uma experiência de bem-estar com massagens. Os visitantes também poderão conhecer fragrâncias da marca voltadas para a estação.

Segundo Roberta Pepe, gerente de Marketing Regional do Boticário, a proposta é fortalecer a presença da marca durante o verão paraense e incentivar manifestações culturais da região.

"Chegar ao quarto ano de ações consistentes no Verão Amazônico consolida nossa parceria de longo prazo com o Pará. O verão aqui é único no país, vibrante e cheio de identidade. Nossa proposta é valorizar essa temporada oferecendo experiências e bem-estar na praia, ao mesmo tempo em que impulsionamos as manifestações artísticas que tornam o Pará uma das maiores potências culturais do Brasil hoje", afirmou.

Festival Psica e Vivi Batidão integram a programação

Além das ativações em Salinópolis, a programação inclui o patrocínio ao Festival Psica, realizado na vila de Joanes, na ilha do Marajó. O evento é voltado à valorização da música contemporânea produzida na Amazônia e integra a agenda cultural do Verão Amazônico.

A cantora paraense Vivi Batidão participa da campanha pelo terceiro ano consecutivo como embaixadora da iniciativa. Reconhecida por sua trajetória no tecnobrega, a artista representa a identidade musical do estado nas ações promovidas durante a temporada.

Veja datas e horários das ativações em Salinópolis