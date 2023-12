Gerador de shopping no centro de Belém superaquece e assusta clientes

Um gerador de uma loja do Boulevard Shopping superaqueceu, na noite desta sexta-feira (22), em Belém. A informação foi confirmada por uma pessoa, que preferiu não se identificar, e trabalha no local. A situação foi controlada e ninguém se feriu.

Em nota, a assessoria de comunicação do espaço informou que "uma ocorrência com um gerador de uma loja resultou na liberação de fumaça no estacionamento". O comunicado também ressalta que a situação "foi rapidamente controlada, sem transtornos aos visitantes".