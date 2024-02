​Gato preso dentro de residência desocupada mobiliza bombeiros e moradores na Pedreira

Desde as primeiras horas desta sexta-feira (9), um gato preso dentro de uma residência na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Humaitá e Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém, tem mobilizado defensores da causa animal e equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo moradores da área, o bichano está preso há pelo menos uma semana no imóvel.​ Na quinta-feira (8), os bombeiros foram até o local numa primeira tentativa de fazer o resgate, mas sem sucesso. Nesta sexta, com a repercussão do caso, os militares voltaram ao local e estão tentando, novamente, resgatar o gato.

Até por volta das 13h50, o animal ainda não ha​via sido resgatado. Os bombeiros conseguiram uma gaiola e montaram todo um aparato para retirar o animal de dentro da casa. “Nossa equipe foi acionada para retirar o animal que estava aqui sobre o telhado, só que não conseguimos encontrá-lo. Por não saber onde ele está escondido, não tínhamos como ficar aqui esperando ou procurando por ele, haja vista que é um animal arisco. Tivemos a ideia de confeccionar uma armadilha, uma gaiola, e nela preparamos um sistema, um gatilho fixo e outro móvel”, explicou o sargento Mesquita.

O gato poderá ser resgatado assim que tentar pegar alimentação dentro da armadilha. (Reprodução)

“Se conecta um alimento nesse móvel, e a armadilha fica com a porta aberta. Assim que ele for buscar a alimentação dele, vai ser disparado o gatilho, e o animal vai ficar preso e a gaiola vai descer”, completou o bombeiro, destacando que existe 90% de chance de a armadilha dar certo.

“A armadilha está pronta, ele está com fome, agora só depende dele aparecer. Foi espalhada alimentação ao redor para atrair mais ainda ele. A hora que ele entrar e acionar a alimentação dele vai ser disparado. A nossa equipe vai sair do cenário, mas a hora que for disparado, nós iremos retornar para fazer a retirada do animal”, finalizou.