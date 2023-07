Fúria Junina, do bairro do Marco, é a campeã do concurso de quadrilhas de Belém

O encerramento do arraial "Tamo Junto e Misturado", promovido pela Prefeitura de Belém na praça Waldemar Henrique, foi marcado pela premiação das 10 quadrilhas melhores colocadas no concurso. O Piano Palco, que recebeu durante 10 dias o arraial da Prefeitura, conheceu as melhores quadrilhas de Belém.

Grande campeã do concurso, a quadrilha “Fúria Junina”, do bairro do Marco, levou ao público o tema "Chuva Vespertina que banha a Cidade das Mangueiras". O representante do grupo, Douglas Silva, comemorou a primeira conquista da quadrilha que levou 20 pares para o palco nas apresentações e tem apenas sete anos se existência.

De acordo com Douglas, chegar ao primeiro lugar no Concurso de Quadrilhas da Fumbel, depois de todo o trabalho realizado é símbolo de gratidão. “Foram noites mal dormidas, dias aprendendo com nossos erros, nos faz sentir muito gratos; essa vitória é resultado de muito trabalho, de todo o grupo", destacou.

As 10 quadrilhas melhores colocadas receberão prêmio em dinheiro. Além da premiação do concurso, foram entregues troféus em categorias individuais: melhor marcador, melhor coreógrafo, melhor estilista de traje junino e melhor música de autor paraense.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da premiação e destacou a festa que foi o arraial de Belém. "Terminamos com grande alegria e festa do arraial de Belém. Dezenas de quadrilhas participaram, assim como pássaros e grupos parafolclóricos. Tivemos a premiação das 10 quadrilhas juninas, além das premiaçoes técnicas", comentou o gestor municipal.

Misses

O concurso de misses também foi disputado. As vencedoras das cinco categorias foram conhecidas: Misse Caipira, Misse Negritude, Misse LGBTQIA+, Misse Simpatia e Misse Melhor Idade.

A jovem Nayara Matoso, de 23 anos, concorreu na categoria de Miss Caipira e foi a grande vencedora. Brincante da quadrilha Amor de um Mensageiro, Nayara destacou o tema da roupa que usou no desfile: “Eu não tenho palavras para descrever o quão gratificante e emocionante está sendo esse momento para mim. A minha temática traz a metamorfose do camaleão e me transformo em uma cangaceira, essa temática foi pensada pela equipe Resistir".

A professora Leila Braga, de 45 anos, acompanhou quase todos os dias as apresentações das quadrilhas durante o concurso. A espectadora achou justo o resultado. “Eu gostei muito do resultado das quadrilhas, achei que foi justo. Eu gostei muito da Sedução Ranchista. Gostei muito do arraial, foi muito bom”.

Resultado:

1º Fúria Junina

2º Tradição Junina

3º Fuzuê Junino

4º Rainha da Juventude

5º Amor de um Mensageiro

6º Roceiros da Barão

7º Paraíso Junino

8º Reino de São João

9º Balão de Ouro

10° Folguedos Anarriê

Premiações técnicas:

Melhor marcador: Fuzuê Junino

Melhor coreógrafo: Rainha da Juventude

Melhor estilista de traje junino: Encanto da Juventude

Melhor música de autor paraense: Sedução Ranchista

Misses:

Caipira: Nayara Matoso

Simpatia: Jhully Souza

Negritude: Talita Garcia

Misse LGBTQIA+: Júlia Lecher

Melhor idade: Luzia Almeida