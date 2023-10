Filhotes de tartarugas escapam do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi em decorrência da chuva

A equipe do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi informou por meio de nota que viveu uma situação inédita, nesta quarta-feira (18). Quelônios recém-nascidos escaparam da área protegida e foram encontrados na Alcindo Cacela, uma das avenidas que contornam o Parque do Museu. Até a manhã desta quinta-feira (19), em torno de 40 filhotes foram resgatados.

Os animais escaparam do museu em decorrência do temporal da noite de terça-feira (17), em Belém, que provocou o transbordamento da água do ambiente das Tartarugas da Amazônia, ocasionando que filhotes de quelônios fossem arrastados até às canaletas da Alcindo Cacela, que dão vazão ao excesso de água no solo do Parque.

Duas pessoas entregaram três filhotes na portaria do Goeldi e a equipe do Parque Zoobotânico verificou o local e, em seguida, vistoriou a lateral da Alcindo Cacela, onde foram encontrados alguns filhotes. Dentro do Parque, também foram encontrados centenas de novos filhotes, que tinham acabado de nascer. O Museu Goeldi identificou o problema que resultou na fuga dos filhotes de quelônios.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAS-PA) foi acionada por uma denúncia de que pessoas estariam vendendo os filhotes do lado de fora do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi e veio averiguar o que, de fato, estava acontecendo no Zoobotânico e arredores. E foi dessa maneira que a instituição ficou sabendo da situação denunciada.

As equipes do Museu e SEMAS-PA, fizeram uma vistoria técnica mais ampla no recinto das Tartarugas. A SEMAS - PA, localizou mais filhotes escondidos nas canaletas de coleta de águas pluviais do lado de fora do Parque. Até a manhã desta quinta-feira (19), em torno de 40 filhotes foram resgatados com saúde e medidas foram tomadas para evitar transbordamento e evasão de filhotes.

O mês de outubro é a temporada de desova nos tanques de quelônios do Parque da instituição, até o momento já registramos a eclosão de quase 1.000 filhotes. Os quelônios recém-nascidos estão sendo realocados em um viveiro reformado para recebe-los.

A instituição, todavia, acha importante esclarecer a população que traficar animais é um crime e deve ser denunciado aos órgãos ambientais.

O Museu Goeldi pede às pessoas que estão com os filhotes de tartaruga que devolvam para o Parque Zoobotânico da instituição.