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Fila quilométrica marca saída de Belém rumo a Mosqueiro no feriado do Dia do Trabalhador

A expectativa é que o movimento continue intenso ao longo do dia

Dilson Pimentel
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O movimento intenso gerou demora no embarque e exigiu paciência de quem aguardava pelo transporte, enfrentando sol e calor (Dilson Pimentel/ Especial para O Liberal)

O feriado do Dia do Trabalhador começou com transtornos para quem quer passar o final de semana em Mosqueiro. Logo nas primeiras horas da manhã, uma fila quilométrica de passageiros se formou ao longo da avenida Almirante Barroso, principal via de saída da cidade. O movimento intenso gerou demora no embarque e exigiu paciência de quem aguardava pelo transporte, enfrentando sol e calor.

Com grande procura pelo destino, tradicional entre os moradores que buscam praias e descanso no período de folga, o movimento intenso gerou demora no embarque e exigiu paciência de quem aguardava pelo transporte. Muitas pessoas relataram horas de espera até conseguir acessar os ônibus com destino à ilha. A concentração de passageiros também impactou o trânsito na região, deixando o fluxo mais lento do que o habitual.

Entre os passageiros estava a dona de casa Cláudia Carvalho, de 52 anos, que aguardava transporte para retornar à ilha, onde mora. Segundo ela, a espera já durava horas. “Eu já estou aqui desde 8 horas da manhã. Já são quase 11”, contou. Cláudia classificou a situação como um descaso. “Muita gente. Eu acho um descaso com a população”, afirmou.

A dona de casa sugeriu o aumento da frota de ônibus, especialmente em feriados prolongados. “Deveria ter mais ônibus. Um dia desses eu vim aqui e tinha um ônibus atrás do outro. Hoje, não. Já foi meia hora, 20 minutos. Agora estava de 10 em 10 minutos, voltou para 15. É um descaso com a população”, reclamou.

Cláudia contou que pretende permanecer em Mosqueiro até domingo, mas ressaltou que o desgaste da viagem pode comprometer o passeio de muitos passageiros. “Tem gente que vai para tomar banho, para se divertir, e acaba chegando lá mais cansado do que quando saiu. Mais estressado, porque o sol está quente, a fome já está chegando”, disse.

A trabalhadora da área de limpeza Veridiana Rodrigues, de 46 anos, também enfrentava a longa fila. Moradora de Redenção, no sudeste do Pará, ela aproveitou a passagem por Belém para conhecer Mosqueiro pela primeira vez. “Eu vejo muito pela televisão, Instagram, mas nunca imaginei que viria. Já tinha muita vontade”, contou.

Veridiana disse que chegou ao local por volta das 8 da manhã e, quase três horas depois, ainda aguardava embarque. “Espero que valha a pena”, afirmou. Apesar da espera, ela mantém a expectativa positiva para o passeio. “Quero chegar lá, ver gente animada, conhecer as praias, se divertir. Acho que vai valer a pena”, disse.

Para tentar atender à alta demanda, a Prefeitura de Belém reforçou a operação do transporte público com ônibus extras na linha Mosqueiro–São Brás. Ao todo, 50 veículos adicionais circulam entre quinta-feira (30) e domingo (3). Já na sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), o reforço diário é de 15 ônibus a mais.

As viagens partem da Praça José Sidrim, no bairro de São Brás. Em Mosqueiro, os ônibus ficam concentrados na rua Pratiquara, entre a Sexta e a Sétima ruas. A operação funciona em horários ampliados: na quinta-feira, das 8h15 às 20h30; na sexta-feira (feriado), das 6h15 às 21h; no sábado, das 6h45 às 20h; e no domingo, até 21h45.

Todos os veículos são do tipo “Geladão”, com ar-condicionado. A tarifa permanece em R$ 4,60 (inteira) e R$ 2,30 (meia), mas há gratuidade na sexta-feira (feriado) e no domingo.

Mesmo com o reforço na frota, o número de passageiros acima do esperado resultou em longas filas e atrasos no embarque. A expectativa é que o movimento continue elevado ao longo do dia, principalmente nos horários de pico, quando mais trabalhadores aproveitam o feriado prolongado para viajar. Mosqueiro segue como um dos destinos mais procurados pelos belenenses em datas comemorativas, o que costuma provocar aumento significativo na demanda por transporte público.

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