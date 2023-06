Festival reúne mais de 300 carros e motos antigos em Belém

Em Belém, os apaixonados por motos e carros antigos ganharão programação especial. Neste sábado, 1 de julho, a capital paraense receberá a 9ª edição do Festival “Relíquias do Bosque”, realizado pela Associação de Carros Antigos do Pará (ASAAP), em parceria com o Shopping Bosque Grão-Pará.

Mais de 300 colecionadores irão expor seus veículos no estacionamento do empreendimento, localizado na avenida centenário, a partir das 15h. Cerca de 20 mil pessoas devem participar do evento.

“Para nós, é sempre uma honra realizar o Festival que encanta desde crianças a adultos que são apaixonados por carros e motos”, comenta a gerente de marketing do Shopping Bosque, Raphaella Rocha.

No Festival, os visitantes poderão admirar modelos clássicos de diferentes épocas, desde os elegantes e imponentes carros dos anos 1980 até os icônicos modelos dos anos 1990 e 2000, tirar fotos e conversar com os proprietários, que compartilharão histórias e curiosidades sobre cada veículo.

Todos os carros e motos pertencem a colecionadores de Belém e também de fora. A curadoria dos veículos foi feita pela ASSAP.

“Os clientes do Bosque já esperam esse evento e ficam ansiosos pelas novidades. Nossas expectativas são as melhores para esse ano. Esperamos que todos aproveitem essa viagem no tempo através da história automobilística”, diz a gerente.

Além da exposição, o Festival contará com apresentação de bandas, Feira de Vinil, Feira de Antiguidades, Exposição de Miniaturas, além de uma praça de alimentação, com hambúrgueres, churrascos e bebidas.

Programe-se

Festival Relíquias do Bosque

Data: 1/7, a partir das 15h

Prévia: visitação sempre das 10h às 22h

Local: estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1052