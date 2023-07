Festival do Japão: programação celebra cultura nipo-brasileira em Tomé-Açu

Nesta sexta (21) e sábado (22), a comunidade nipo-brasileira de Tomé-Açu, município do nordeste paraense e terceira maior colônia japonesa do Brasil, se reunirá para celebrar a cultura de seus antepassados durante o Festival do Japão – Tomé-Açu 2023, que ocorrerá nas dependências da Associação Cultural e de Fomento Agrícola da cidade (ACTA).

A programação inclui demonstração, oficina e exposição de música e dança japonesa, ikebana (arranjo floral), origami (dobradura de papel), yukata (vestimenta japonesa de verão) e taiko (tambor japonês).

Nesta sexta, a partir das 9h, acontecem as oficinas de origami e ikebana e a demonstração de yukata. No sábado será a vez do já tradicional Bon-Odori - a roda de dança ao som de taiko em que os presentes podem participar seguindo os passos da pessoa a sua frente. Também estarão expostos os trabalhos produzidos nas oficinas de ikebana, assim como a produção local e a comercialização de comidas típicas do Japão.

Uma das atrações mais aguardadas é o show dos cantores nikkeis (descendentes de japoneses) Takeshi Nishimura e Isa Toyota, de São Paulo, convidados especialmente para o festival. Os dois já se apresentaram em Santa Izabel e Belém, durante as comemorações pelos 90 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia, em 2019 e, devido à grande receptividade e sucesso, retornam agora para a programação em Tomé-Açu.

Para participar das oficinas é necessário efetuar a inscrição pelo celular ou enquanto houver vaga: (91) 99146-1316 (vagas limitadas).Um quilo de alimento não perecível garante a entrada ao evento.

Serviço:

Data: 21 e 22 de julho de 2023 (sexta-feira e sábado)

Local: Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-Açu (ACTA)

Rua Dionísio Bentes, 210, Tomé-Açu (PA)

Mais informações:

ACTA: 91-99146-1316. (WhatsApp)

Consulado do Japão em Belém: (91) 3249-3344



Instagram:

@consuladojapaobelem

@acta_2022