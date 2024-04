Feriado de Tiradentes: confira o que abre e fecha na Grande Belém

VOCÊ REPÓRTER

Travessia na avenida Centenário é arriscada por falta de sinalização, denuncia Rafael Nascimento

Denúncias de moradores apontam que existe risco para a travessia na avenida Centenário, próximo ao conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém. O problema ocorre por conta da faixa de pedestre com tinta quase apagada, conforme comenta o assistente administrativo Rafael Nascimento, de 31 anos.