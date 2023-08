Feriado de Adesão à Independência: confira o que abre e fecha em Belém

O feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil, já é nesta terça-feira, 15. Por isso, vale a pena conferir o que abre e fecha na capital paraense, a fim de evitar contratempos e complicações. Órgãos públicos funcionarão em sistema de plantão para atendimento ao público. Lojas e shopping centers, entre outros estabelecimentos, teão horários de funcionamento alterados.

Governo do Estado:

- A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, conforme o decreto de n° 2.871, publicado em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE), de 25 de janeiro de 2023, fica facultado o expediente nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, do Poder Executivo Estadual, no dia 14 de agosto, em razão do feriado de Adesão do Grão Pará à Independência do Brasil, comemorado no dia 15 de agosto.

Os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja afetado.

Justiça Estadual:

- No Feriado da Adesão do Pará à Independência, o Judiciário paraense atende demandas em regime de plantão. As atividades do Poder Judiciário do Pará nos 1º e 2º Graus funcionam em plantão nos dias 14 e 15 de agosto. O expediente regular do Judiciário em todo o Estado retornará em 16 de agosto. Magistradas e magistrados de 1º e 2º Graus estão em escala de plantão para atendimento de demandas urgentes. No portal do Tribunal, podem ser conferidos os locais e os horários da prestação do serviço jurisdicional.

MPF:

- Nenhuma unidade do Ministério Público Federal funcionará em 15 de agosto. As pessoas podem utilizar os serviços da instituição online, pelo www.mpf.mp.br/mpfservicos .

MPPA:

- Funcionará em regime de plantão.

Bancos:

- Agências bancárias não funcionarão no atendimento presencial na terça (15). A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os bancos não abrem nas datas consideradas feriados oficiais - sejam eles municipais, estaduais ou nacionais -, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval. Nas demais situações, o atendimento ao público segue normalmente.

Supermercados:

- Funcionarão normalmente neste final de semana e no feriado do dia 15.

Comércio de Belém:

- O comércio lojista e varejista funcionará no dia 15, abrangendo: horário das lojas estabelecidas em vias públicas: das 8:00h às 18:00h; lojas estabelecidas em shopping center: das 11:00h às 21:00h

Shopping centers:

Boulevard Shopping:

Terça-feira 15/08 (Feriado)

- Lojas: 11h às 21h

- Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

- Cinema – Conforme a programação

Parque Shopping Belém:

Terça-feira - 15/08/2023 - Feriado - Adesão do Pará

- Lojas: 11h às 21h.

- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

- Outback: 11h30 às 23h.

- Coffee lovers: 07h às 00h.

- Cinema: De acordo com a programação

Pátio Belém:

Terça-feira (15)

- Lojas - 11h às 21h

- Praça de Alimentação - 11h às 22h

- Cinema - Conforme programação

Bosque Grão-Pará:

Terça-feira - 15/08/2023 - Feriado - Adesão do Pará

- Lojas e Quiosques: 11h às 21h

- Praça de Alimentação: 11h às 22h

- Restaurantes: conforme sua programação

- Entretenimento e Lazer: 12h às 22h

- Cinema, teatro, crossfit e academia: De acordo com a programação

Castanheira Shopping:

- Lojas: das 11h às 21h

- Praça de Alimentação de Parque: das 11h às 22h

- Supermercado Líder: das 07h às 22h

- Academia e Cinema: conforme programação

