Feriado de 1º de maio será com toró em Belém? Veja a previsão do tempo

A previsão é de tempo bom para o feriado do dia do trabalhador. O meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em todo o Estado do Pará, informa que na Região Metropolitana de Belém deverá ocorrer sol entre nuvens pela manhã e na maior parte do dia do dia. Essa realidade se estende ao final de semana. As pancadas de chuvas vão aparecer principalmente no sábado (3).

José Raimundo Abreu informa que, de modo geral, será um clima com sol entre nuvens na maior parte dos dias. “Essas pancadas de chuvas serão com baixo índice pluviométrico. A tendência é que tenhamos em média 15 mm por dia. As temperaturas em Belém devem variar entre as mínimas de 22° a 24° e máxima em torno de 32º a 33º, que normalmente acontece entre 11h da manhã até 14h da tarde.

Ainda segundo o meteorologista, a região litorânea que abrange Salinópolis, Bragança, Marudá, norte da ilha do Marajó, o tempo predominante é de tempo bom para o dia do feriado do trabalhador, mas na sexta (2) há previsão de nuvens no período da manhã. “Poderá ter também chuvas com fraca intensidade. As pancadas de chuvas devem acontecer no período da tarde e início da noite. Isso quer dizer que a região litorânea estará com sol entre nuvens”, explica o meteorologista.

A temperatura na região litorânea varia entre a máxima de 32° a 34° e a mínima entre 23° a 25°. As chuvas devem se organizar devido às fortes linhas de instabilidade associadas ao deslocamento dos ventos de leste, na costa da África. “Diante disso, deve provocar chuvas mais intensas no norte da ilha do Marajó e próximo a Salinas e Marudá. De modo geral, o dia do feriado será melhor. Já no final de semana as chuvas vão aparecer durante a tarde, devido ao aumento da nebulosidade. “, explica o meteorologista.

José Raimundo Abreu completa que o mês de abril, envolvendo a Região Metropolitana de Belém e as demais regiões, registrou índice abaixo da média prevista.