Feriado de 1º de Maio deve movimentar mais de 3,5 mil passageiros na Rodoviária de Belém

A movimentação no Terminal Rodoviário de Belém deve ultrapassar 3.500 passageiros durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. A expectativa é de 2.600 embarques e 900 desembarques, o que representa um aumento de 45% em relação ao ano passado.

Entre os destinos mais procurados estão cidades do interior paraense, como Castanhal, Salinas e Cametá, além de capitais de outros estados, como São Paulo, Fortaleza e Goiânia.

Os destinos mais procurados são:

Castanhal

Baião

Cametá

Acará

Salinas

Bragança

Parauapebas

Tauá

E para fora do estado são:

Goiânia

Fortaleza

São Luiz

Teresina

São Paulo