Feriado de 1º de Maio deve movimentar 8 mil passageiros no Terminal Hidroviário de Belém

Entre os dias 1º e 4 de maio, cerca de 8 mil passageiros devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) , aproveitando o feriado do Dia do Trabalhador para viajar. De acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), os destinos mais procurados são as cidades do arquipélago do Marajó, como Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará.

Confira as orientações para quem vai viajar:

– Chegar uma hora antes do embarque.

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Artran e guardar os bilhetes.

– Cuidar dos pertences e bagagens.

– Levar documentos (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto).

– No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial.