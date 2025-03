Feira da Nipo Belém leva cultura e gastronomia japonesa a shopping da capital

Os amantes da cultura japonesa terão a oportunidade de vivenciar uma imersão única na capital paraense. A Feira da Nipo Belém estreia neste final de semana, no Castanheira Shopping, e promete trazer o melhor da cultura e da gastronomia japonesa para os visitantes.

O evento ocorrerá nos dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de março, com funcionamento aos sábados das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 22h, no primeiro piso do shopping. O público poderá encontrar uma grande variedade de produtos típicos, artesanato e delícias tradicionais do Japão.

A Feira da Nipo Belém é uma oportunidade para conhecer mais sobre a cultura japonesa sem sair da capital paraense. A organização convida famílias e amigos a participarem e aproveitarem a experiência gastronômica e cultural.