'Arte Pela Vida' realiza a Feira da Diversidade neste fim de semana no Centur

A 14ª edição da Feira de Empreendedores LGBTQIAPN+, começa a partir deste sábado (2) e vai até domingo (3), no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), no bairro de Nazaré, em Belém. O evento, que tem entrada gratuita, tem como objetivo principal fortalecer a empregabilidade e o empreendedorismo da população LGBTQIAPN+, que historicamente é alvo de preconceitos e discriminações, que a impede de adentrar no mercado de trabalho.

Nesta 14ª edição, a ação, que é apresentada pela ONG Arte Pela Vida, busca enaltecer nos produtos elementos que façam alusão à maior festividade católica do Brasil, o Círio de Nazaré. A Feira da Diversidade tem o apoio da Fundação Cultural do Pará e da Secretaria Estadual de Cultura (Secult).

Para isso, diversos artistas LGBTQIAPN+ vão estar performando no palco da diversidade. Serão 12 Drag Queens, que se apresentarão, durante os dois dias de evento; a banda da Guarda Municipal de Belém, que se apresenta no domingo pela manhã; um grande cortejo em homenagem ao Círio, denominado Filhos de Nazinha; e os desfiles de moda que ocorrerão durante a feira, mostrando as tendências da moda com muita identidade e sustentabilidade.

Além disso, a Feira contará com a presença de 300 empreendedores de diversos segmentos de mercado, como: roupas, bolsas, acessórios, artesãos diversos, decoração, plantas, livros, beleza, tatuagem, massagem, óleos, espaço Geek, espaço infantil, espaço da Gastronomia, saúde e Cultura. A expectativa é de que o evento movimente, em média, R$ 600.000,00.

Serviço:

14° Edição da Feira da Diversidade – entrada franca

Dias: 02 e 03 de setembro (sábado e domingo)

Hora: 09h às 22 h

Local: Praça do Povo e Praça dos Artistas - Fundação Cultural do Pará (CENTUR)