Feira celebra o Dia das Mães neste domingo (4) na Estação das Docas

Uma edição especial da Feira Arte e Chic Belém será realizada na Estação das Docas, neste domingo (04/05), em homenagem ao Dia das Mães. Com entrada gratuita, a feira reúne mais de 100 expositores nas áreas de artesanato, moda autoral e gastronomia, além de uma programação cultural com a cantora Maria Lu e o DJ Márcio Lins.

A Feira Art&Chic promete ser um território de afeto, acolhimento e visibilidade. Especialmente nesta edição, o evento conta com diversas mães que encontraram no empreendedorismo uma forma de garantir autonomia financeira e realização pessoal.

Expositora há cinco anos, Aline Furtado viu no próprio negócio uma maneira de crescer junto ao filho Rodrigo. "Quando ele trabalhava no shopping, ganhava pouco. A loja começou a crescer, e eu vi que juntos poderíamos ir mais longe. Tirei ele de lá, e hoje é meu sócio de fato. Eu cuido da administração, e ele é a alma das vendas. Graças a esse trabalho, ele conquistou independência, mora sozinho e mantém tudo com o que construímos juntos. É um negócio familiar, feito com dedicação", relata Aline, emocionada.

A força transformadora das mães atípicas também tem espaço garantido na feira. O evento terá o “Espaço Inclusivo” oferecido de forma filantrópica para acolher essas mulheres que, além de cuidar de filhos com transtornos do neurodesenvolvimento, lutam para garantir sustento e dignidade com o fruto do próprio trabalho.

Rosilene Rocha é uma dessas mães. Ela reencontrou no crochê, aprendido ainda aos nove anos, uma maneira de se reconectar consigo mesma e com seus sonhos. Mãe de Davi, de 14 anos, e Isaac, de 7, ambos autistas, Rosilene conheceu outras mães atípicas durante as idas às terapias dos filhos e passou a participar de feiras inclusivas.

"Essa Feira foi um divisor de águas. É a quarta vez que participo e sempre é uma oportunidade de mostrar meu trabalho e também de gerar renda. Nem sempre temos rede de apoio, e sair para trabalhar é um desafio. Eventos como esse nos ajudam a seguir em frente com dignidade e alegria", afirma.

A feira também promove informação e sensibilização. A coordenadora do evento, Chrys Nery, destaca a importância de ampliar o diálogo sobre inclusão, "é essencial que a sociedade compreenda os desafios enfrentados por essas mães e seus filhos. Por isso fazemos questão de promover palestras voltadas ao tema".

Nesta edição, duas palestras darão voz a especialistas da área. "Transtorno do Neurodesenvolvimento - TDL: Conhecer para Acolher", com a fonoaudióloga Sarah Cutrim e a psicopedagoga Terezinha Ferreira, e "O papel da Musicoterapia na Equipe Multiprofissional", com o musicoterapeuta Cláudio Braga.

"O TDL ainda é pouco conhecido, mesmo afetando uma em cada 12 crianças. É um transtorno do neurodesenvolvimento que precisa de mais visibilidade. Ter a oportunidade de falar sobre isso em um espaço como a feira é essencial para que mais pessoas tenham acesso à informação. Só assim conseguimos garantir o diagnóstico precoce e o acompanhamento com profissionais especializados, como fonoaudiólogos e psicopedagogos, que fazem toda a diferença na vida dessas crianças", explica Terezinha.

A participação de mães atípicas na feira ganha maior relevância em um momento de conscientização e visibilidade sobre o tema. Em abril, mês dedicado à conscientização do autismo, iniciativas como essa reforçam a importância de espaços que acolham, informem e valorizem as múltiplas vivências dentro do espectro.

Outra expositora, Elaine Oliveira retorna a feira com os laços e acessórios. Há dois anos, ela passou a incluir em sua produção brinquedos sensoriais e artigos inclusivos. Mãe de Samuel, de 18 anos, autista, ela conta que, por não ter rede de apoio, o filho costuma acompanhá-la nas feiras.

"Ele gosta, participa tranquilamente. E eu sou muito grata por espaços como esse. Não somos vítimas, somos guerreiras. Produzimos nos intervalos do cansaço, entre uma terapia e outra, e vamos à luta com muita garra. Nosso tempo é restrito, sim, mas com apoio verdadeiro podemos ir longe".

Dia das mães - Para quem busca um presente cheio de significado e carinho, a Feira Art&Chic oferece produtos feitos à mão, com todo o afeto e dedicação de mães empreendedoras. São peças que carregam histórias, como roupas, acessórios, artesanato, papelaria e itens para o lar. E para completar a experiência, uma praça de alimentação repleta de delícias preparadas por mães empreendedoras estará à disposição dos visitantes.

Música - As atrações musicais prometem animar o evento. A cantora Maria Lu, que sobe ao palco em homenagem às mães, celebra sua participação com entusiasmo. "Me sinto honrada em estar junto de tantas mulheres incríveis. Será uma apresentação muito especial, feita com carinho, para todas as mães que batalham com sua arte e criatividade", disse a cantora. O DJ Márcio Lins também promete muita animação durante o evento, trazendo mais ritmo e energia para a feira.

"Convido a todos a vivenciarem essa experiência única na Feira Art&Chic. É um evento que celebra o talento, a dedicação e a força das mães empreendedoras, além de ser um espaço de acolhimento e troca. Juntos, podemos valorizar essas histórias incríveis e fortalecer nossa economia criativa. Esperamos por você, para celebrar a arte, a inclusão e, acima de tudo, o espírito empreendedor que nos une", finaliza Chrys Nery, coordenadora do evento.

Serviço: Feira Art & Chic Belém - entrada franca.

Data: Domingo, 4 de maio

Hora: 12h às 22h

Local: Armazém 3, Estação das Docas