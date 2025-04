Fazenda Espírito Santo: produção, impacto social e novos projetos em Cachoeira do Arari

Com 15 anos de atuação em Cachoeira do Arari, no Marajó, a Fazenda Espírito Santo produz cerca de 30 mil toneladas de arroz por ano, além da integração entre lavoura e pecuária com impactos positivos para a economia da região. O local também beneficia mais de 250 famílias por meio da geração de renda e emprego.

Entre as estratégias de investimento na economia local, a Fazenda Espírito Santo já possibilitou a aquisição de lotes para empreendimentos locais e associações promovendo a geração de assistência à comunidade local como a instalação do primeiro posto de combustível terrestre da cidade e a Associação Cachoeirense de Luta pela Moradia e Expansão Urbana e Social, que, desde 2015, já proporcionou mais de 21 mil m² de área para a acomodação de famílias do município.

Segundo o presidente da associação, Eduardo dos Santos, a instalação da sede “representa uma conquista muito significativa”, pois “antes de tudo, é um espaço de união, de escuta e de organização da comunidade”.

“Hoje, a associação é responsável por dar voz às demandas dos moradores, buscar melhorias para os nossos bairros e promover ações que fortaleçam os laços entre as famílias daqui”, explica o presidente da associação, Eduardo dos Santos.

Em parceria com a prefeitura municipal de Cachoeira do Arari, o próximo projeto de investimento na comunidade local da Fazenda Espírito Santo será a disposição de novos hectares para projetos habitacionais, o objetivo é ofertar terrenos com preços acessíveis à população local.

(Fazenda Espírito Santo)

Parque do Vaqueiro

A atual secretária de Turismo de Cachoeira, vereadora Neta Brown (União), tem mantido diálogo com a administração da Fazenda Espírito Santo, que se mostrou disposta a negociar uma área para a construção "Parque do Vaqueiro" ou de um Parque de Exposição municipal. O projeto tem o apoio do ministro do Turismo, Celso Sabino, e será apresentado oficialmente, em Brasília, neste mês de abril.

"O parque representará não apenas um espaço cultural para os moradores, mas também uma nova via para impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico da cidade", enfatizou Neta Brown, secretária de Turismo de Cachoeira do Arari.

A vereadora acrescentou a parceria da Fazenda Espírito Santo para a construção do projeto. "A fazenda tem sido uma parceira constante, apoiando diversos projetos em prol do bem-estar de Cachoeira. Esse apoio à proposta do parque é de grande valor e certamente trará resultados positivos para o município", pontua.

Bosque ambiental

Além do projeto habitacional, o projeto de um bosque ambiental está em análise pela Fazenda Espírito Santo, sendo direcionada para o lazer e a educação ambiental apontando para a importância da proteção do bioma da região.

De acordo com Renato Quartiero, gestor da Fazenda, o trabalho da empresa segue para além da produção agropecuária. “Estamos falando de projetos integrados de desenvolvimento, que respeitam o meio ambiente, valorizam a cultura local e oferecem à população infraestrutura urbana adequada, áreas verdes, espaços de lazer e oportunidades de moradia digna. Esse retorno é também uma forma de fortalecer os laços sociais e garantir que o crescimento da cidade aconteça de maneira equilibrada, beneficiando a todos, especialmente as futuras gerações”, detalha.

Reunião para apresentação dos projetos

Nesta quarta-feira (16), os administradores da Fazenda Espírito Santo terão uma reunião com o deputado Carlos Bordalo, em Cachoeira do Arari. No encontro serão apresentados os projetos de contribuição para a infraestrutura da cidade, bem como a explicação para qualquer dúvida referente ao funcionamento desses projetos.

Renato Quartiero, Paula Quartiero e Larissa Quartiero, administradores da fazenda (Fazenda Espírito Santo)

“Momentos de fala e escuta são fundamentais para construir um ambiente de confiança mútua. É por meio do diálogo aberto e respeitoso que conseguimos alinhar expectativas, esclarecer dúvidas e garantir que todas as decisões sejam tomadas de forma transparente e realmente, benéfica para todos", afirma Larissa Quartiero, uma das administradoras da Fazenda Espírito Santo.