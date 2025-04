Famoso médico ortopedista, João Alberto Maradei morre aos 89 anos em Belém

Morreu em Belém, nesta quarta-feira (9), o renomado médico João Alberto Maradei Cardoso Pereira, aos 89 anos. Pioneiro em ortopedia e traumatologia no Estado do Pará e um dos fundadores do Hospital Maradei, Dr. João Maradei atuou como cirurgião de trauma e ortopedista em diversos locais, como a Santa Casa de Misericórdia, Socorro Urgente, Hospital Santa Clara, Pronto Socorro Municipal e Hospital dos Servidores. Amigos, familiares e órgãos de medicina lamentaram a perda do médico. Não há informações sobre a causa da morte.

O falecimento do Dr. João Maradei foi confirmado pelas redes sociais do Hospital Maradei. “É com grande pesar que a família Hospital Maradei comunica o falecimento de um de seus fundadores, Dr. João Maradei. E a despeito da dor, nos permitimos celebrar com alegria a vida de um homem que viveu para servir e o fez com amor sem medidas, à sua família e à Medicina. Seu legado se encarregará de fazer com que ele continue vivo através de muitos que tiveram o privilégio direto ou indireto da sua convivência”, informou.

Dr. João Maradei deixa esposa e quatro filhos - Silvia, Marcia, Gisele e João Alberto - todos médicos graduados.

Homenagem a João Alberto Maradei

O Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) lamentou a morte do Dr. João Maradei. “Lamenta profundamente o falecimento do médico João Alberto Cardoso Pereira, ocorrido nesta quarta-feira, 9, em Belém. O CRM-PA, através de sua Diretoria e do seu Corpo de Conselheiros, manifesta suas condolências aos familiares e amigos do Dr. João Maradei", compartilhou nas redes sociais.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional Pará (SBOT-PA) também compartilhou no Instagram um texto em homenagem ao Dr. João Maradei. “A ortopedia paraense perde hoje um de seus maiores nomes, mas seu legado permanecerá vivo em todos nós. Que Deus possa confortar o coração de familiares e amigos”, comunicou.

Onde será o velório de João Alberto Maradei?

O velório será no Memorial Metrópole (Rua Boaventura, 755) a partir das 12 horas, e o cortejo fúnebre será a partir das 9h de quinta-feira (10), para o cemitério Recanto da Saudade, em Ananindeua.

Trajetória de João Alberto Maradei

Nascido em Belém do Pará, em 16 de novembro de 1935, João Alberto Maradei Cardoso Pereira foi aprovado em primeiro lugar para o Curso de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA) em 1955. Ao se formar, ele atuou como cirurgião de trauma e ortopedista na Santa Casa de Misericórdia, Socorro Urgente, Hospital Santa Clara, Pronto Socorro Municipal de Belém e no Hospital dos Servidores. Em 1963, foi morar em São Paulo, onde se especializou em Cirurgia Vascular, área na qual foi pioneiro em Belém. Ele ainda implantou a Regional Pará da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular.

Em 21 de dezembro de 1966, fundou a Clínica dos Acidentados (hoje Hospital Maradei), ao lado do irmão, Humberto Maradei. Foi diretor do Pronto Socorro Municipal em várias gestões e, por anos, atuou no ambulatório de Ortopedia da Unidade de Referência Especializada, no sistema público.

Foi membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT); da Sociedade Internacional de Ortopedia e Traumatologia (SICOT); da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão; da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC - Membro Emérito).

Prêmio “Professor Dr. João Maradei”

No ano passado, o Hospital Maradei e a Universidade do Estado do Pará, por meio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), lançaram o troféu “Professor Dr. João Maradei” para premiar o melhor aluno concluinte do curso de Medicina. É uma homenagem ao renomado médico que dedicou grande parte de sua vida profissional a lecionar nas cadeiras de Anatomia e Clínica Cirúrgica II na Ueoa, sendo um dos responsáveis pela formação de várias gerações de médicos no Pará.

O prêmio foi idealizado pelos quatro filhos do médico. Também como forma de homenageá-lo pela dedicação e pelos relevantes serviços prestados à Uepa, em novembro de 2024, houve o descerramento de uma placa, inaugurada no campus II do CCBS. Na placa, são destacados os títulos e a importância do médico no cenário da medicina no Pará.